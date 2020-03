Il représente le record de vente pour l’Olympique Lyonnais. L’été dernier, Tanguy Ndombele était cédé à Tottenham contre un chèque de 60 M€, avec un bonus de 10 M€. Nouveau record donc pour l’OL et choix presque étonnant de la part du milieu de terrain français, convoité par beaucoup d’équipes. Mais Tottenham sortait d’une finale de Ligue des Champions, était qualifié pour l’édition suivante et avait de la stabilité avec Pochettino sur le banc de touche. Tout cela a volé en éclat au fil des semaines et aujourd’hui, l’aventure londonienne de l’ancien Lyonnais se passe moins bien qu’espéré.

Depuis que José Mourinho est arrivé sur le banc de touche, la situation s’est tendue. Le milieu de terrain de 23 ans a été ciblé à plusieurs reprises par l’entraîneur portugais, qui a remis en cause son investissement à la perte du ballon. Les consultants aussi s’en sont donnés à cœur joie. Avant l’arrêt de la Premier League, Ndombele avait perdu sa place. Qu’en sera-t-il à la reprise ? Difficile de le savoir. Par contre, il constatera qu’il n’a pas été oublié par un ancien courtisan.

Il faudra s’entendre avec Daniel Levy

Comme le révèle Mundo Deportivo, Tanguy Ndombele est sur la short-list du FC Barcelone pour le mercato estival. Il est même considéré comme une priorité puisque le club catalan va chercher à renforcer son milieu de terrain avec un joueur box-to-box, au profil plus athlétique que celui des joueurs actuellement dans son effectif. Le Barça risque de perdre, volontairement, Arturo Vidal et Ivan Rakitic cet été et même avant cela, il avait besoin de sang neuf dans son entrejeu, un secteur qui n’a toujours pas trouvé la bonne carburation depuis quelque temps maintenant.

Pour le journal espagnol, la situation compliquée de Ndombele à Tottenham est une aubaine. Il parle moins de la dureté en affaires de Daniel Levy, le président des Spurs, qui ne bradera certainement pas un élément acheté aussi cher (c’est également un record d’achat pour le club londonien). Du côté des supporters catalans, cette opportunité plaît. Invités à donner leur avis, ils sont plus de 70 % à penser que le Français serait une bonne recrue pour le FC Barcelone.