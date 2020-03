Avec José Mourinho, ça passe ou ça casse. S’il vous a à la bonne, vous serez protégé et encensé. Dans le cas contraire, gare aux sorties médiatiques fracassantes. Tanguy Ndombele en a fait les frais samedi dernier, après le match nul concédé par Tottenham à Burnley (1-1). Sorti à la mi-temps par Mourinho, l’ancien Lyonnais, recruté pour 60 M€, s’est fait massacrer par son entraîneur.

« En première période on n’avait pas de milieu. Il y a quelque chose de plus important que la tactique, c’est d’avoir des milieux qui veulent le ballon, qui pressent, qui récupèrent le ballon, qui gagnent des duels, et on n’avait pas ça. Evidemment, je ne parle pas de Skipp, parce que c’est un gamin de 19 ans qui a joué deux heures il y a quelques jours », a-t-il lancé, ajoutant plus tard : « Tanguy a eu assez de temps maintenant pour atteindre un autre niveau ». Un jugement définitif ?

Carragher et Eriksson s’en donnent à coeur joie

Déjà critiqué par le Special One pour sa fragilité physique qui lui a empêché d’enchaîner les matches, le milieu français de 23 ans joue de moins en moins et tarde donc à convaincre. Et ce n’est pas seulement José Mourinho… Sur Sky Sports, le consultant Jamie Carragher a appuyé les propos de l’entraîneur portugais. « Les critiques de Mourinho sont justifiées. Le débat, c’est de savoir s’il doit les faire publiquement ou en privé. (…) Sa performance était honteuse en ce qui concerne son travail sans ballon. Avec la balle, il était très bon, mais sans, c’était incroyable. Quand on le regarde sur un match, il perd très rarement le ballon. Mais il n’a pas piqué un seul sprint en 45 minutes ! (…) Il semblait seulement marcher en attendant que le ballon n’arrive pas trop loin de lui. Il aime dire aux autres quoi faire. Mais lui se cachait et obligeait les défenseurs centraux à dégager loin et à perdre la possession. (…) Ce n’est pas un joueur à 60 M€ ! »

Effectivement, Ndombele n’a pas délivré le moindre sprint, seul Spur dans ce cas lors des 45 premières minutes et sa vitesse de course s’est avérée être la 10e de l’équipe alignée ce jour-là. Sur le plateau de Sky Sports, après avoir expliqué que Mourinho n’aurait pas dû s’en prendre publiquement à son joueur, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Sven-Goran Eriksson a ajouté au sujet de Ndombele : « c’était pire que ce que je pensais. Ce n’est pas fait pour la Premier League. Il faut courir. Si tu ne cours pas, tu ne joues pas en Premier League, c’est la première règle. On voit que c’est un super footballeur avec le ballon, mais s’il n’ajoute pas cette notion indispensable à la Premier League, il n’en deviendra jamais un joueur ». Voilà Tanguy Ndombélé rhabillé pour les prochaines semaines !