« Je voudrais remercier la famille du PSG pour m’avoir offert l’opportunité de créer ensemble une page de l’histoire de ce club. [...] Mais dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin et le moment est venu de mettre le point final ici ». C’est sur ses réseaux sociaux que Daniel Alves a annoncé ce matin son départ du Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, le latéral droit brésilien sera donc resté deux saisons au sein du club parisien. Mais voilà, l’actuel capitaine de la sélection brésilienne ne se sent plus en symbiose avec le projet défendu par QSI.

Les multiples échecs du champion de France en Ligue des champions ont donc achevé de convaincre l’intéressé de s’envoler vers d’autres cieux. Récemment, Alves avouait même qu’il ne se sentait pas assez écouté, remettant donc en cause publiquement son statut de cadre dans le vestiaire francilien. Au Paris SG, le défenseur brésilien aura conquis tous les trophées nationaux. De quoi ajouter quelques trophées à une collection déjà bien remplie.

Daniel Alves rêve d’un retour au Barça

Buteur avec le Brésil samedi face au Pérou (5-0), l’ancien joueur du FC Barcelone se trouve donc sur le marché et cherche une porte de sortie. Le principal protagoniste n’aurait pas traîné pour proposer ses services. Selon les informations de RAC1, Alves envisagerait plus que jamais un retour au Barça. Le coéquipier et ami de Neymar aurait même proposé ses services à la direction des Blaugranas, où il a évolué entre 2008 et 2016. Des années fastes pour les deux parties certes, mais une nouvelle idylle est-elle envisageable pour autant ?

Il semblerait que les hautes sphères catalanes s’interrogent sur le cas Dani Alves. L’âge avancé du joueur (36 ans), ainsi que sa capacité à enchaîner les matchs malgré son grand professionnalisme, interpellent les dirigeants barcelonais. Personne n’a également occulté comment s’est déroulé le départ du latéral droit en 2016. Sur le plan sportif, le Barça reste suffisamment pourvu dans le couloir droit avec Semedo, Sergi Roberto ou encore Moussa Wagué. En clair, un retour de Dani Alves au Camp Nou paraît tout sauf envisageable. À moins que Neymar, pressenti avec insistance en Catalogne cet été, ne mette son grain de sel dans ce dossier...

