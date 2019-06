Il semble que le Paris Saint-Germain fasse un peu de ménage cet été. Après Gianluigi Buffon, qui a annoncé qu’il ne prolongerait pas avec le club de la capitale, c’est au tour de Dani Alves, arrivé voici maintenant deux années dans l’Hexagone et en fin de contrat dans une petite semaine, de quitter la France et le Paris SG. C’est l’international brésilien en personne qui l’a annoncé sur Instagram, lui dont le contrat s’achève à l’issue de ce mois de juin.

« Je voudrais remercier la famille du PSG pour m’avoir offert l’opportunité de créer ensemble une page de l’histoire de ce club. [...] Mais dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin et le moment est venu de mettre le point final ici », s’est confié l’international brésilien, actuellement à la Copa America avec les Auriverdes, dans un long texte sur les réseaux sociaux. Ceci marque donc une petite fin et surtout on se demande qui va le remplacer.

Car, le second latéral droit, Thomas Meunier, était lui aussi annoncé sur le départ cet été. Il était même l’un des candidats les plus sérieux à un départ. Sauf que maintenant, il n’existe plus de concurrence. Il reste donc à savoir si le Paris SG va conserver son international belge et acheter une doublure ou si le champion de France 2019 va faire table rase avec ses latéraux droits et en recruter deux lors de ce marché estival, qui peine un peu à débuter.

