On va peut-être enfin y voir plus clair avec les intentions de Neymar. Présent au Brésil pour ses vacances et pour voir la Seleção remporter la neuvième Copa América de son histoire, Neymar ne s’est toujours pas exprimé publiquement sur son avenir au Paris Saint-Germain, même si pour la plupart des observateurs son choix est déjà fait. Alors qu’une déclaration publique était annoncée par la presse catalane à la fin de la Copa América, Neymar va-t-il s’exécuter ?

Pour le moment, rien n’est moins sûr. Hier, la presse française annonçait que le joueur ne serait pas présent au Camp des Loges ce lundi 8 juillet pour la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain. Cependant, Le Parisien ajoute que le numéro 10 francilien n’a pas l’intention de sécher la reprise et qu’il sera bien là dans les prochains jours. Neymar ne voudrait pas aller au clash avec le PSG et semble surtout se faire à l’idée qu’un retour au FC Barcelone est possible, mais que cela s’annonce très compliqué.

Neymar presse le Barça

Pour preuve, le président des Blaugranas, Josep Maria Bartomeu, a récemment confié que le club de la capitale n’était pas vendeur. « Nous savons que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. Mais nous savons que le PSG ne veut pas qu’il s’en aille ». Une déclaration qui a sans doute porté un coup au moral de Neymar qui reste toutefois accroché à cet espoir de reporter le maillot azulgrana. Dans son édition du jour, Sport annonce d’ailleurs que le Brésilien se fait de plus en plus pressant auprès du Barça.

Le journal pro Barça écrit en effet que Neymar estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour amorcer le processus de départ du PSG, et qu’il ne réclamera plus les 26 M€ de prime que le Barça devait lui verser avant son départ en France. De plus, alors que la presse madrilène annonçait que Paris avait offert les services de sa star au Real Madrid, le quotidien catalan ajoute que Neymar a repoussé tous ses courtisans pour faire place nette au Barça. Reste que si Neymar pousse en coulisse, le Barça doit composer avec l’intransigeance du PSG, les paramètres financiers et le coût déjà très élevé de l’opération Griezmann.

