« Nous savons que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. Mais nous savons que le PSG ne veut pas qu’il s’en aille. Nous n’aimons pas parler des joueurs des autres clubs, tout comme nous n’aimons pas que les clubs parlent de nos joueurs ». Josep Maria Bartomeu s’est exprimé sur le cas Neymar vendredi soir. Depuis plusieurs jours déjà, le dossier commence à traîner, sans qu’il semble y avoir de réelles avancées. Une question se pose d’ailleurs : le FC Barcelone souhaite-t-il vraiment Neymar ?

Seul l’état-major catalan le sait, et les déclarations de Bartomeu affirmant « qu’il n’y a pas de cas Neymar » peuvent tout à fait être une technique de communication pour mettre la pression sur Paris ou sur le joueur. Quoi qu’il en soit, Neymar veut visiblement bel et bien rentrer à Barcelone. Mais quelles sont vraiment les intentions du Paris Saint-Germain ? Si on se fie aux informations du quotidien Marca ce samedi, la direction parisienne souhaite se séparer de la star de la Canarinha...

Un départ au Barça s’annonce très compliqué

Nasser al-Khelaïfi aurait ainsi proposé Neymar au... Real Madrid ! Et à deux reprises ! La direction madrilène n’a cependant pas répondu favorablement, notamment parce que cette proposition est arrivée trop tard selon eux. Si le PSG avait approché le club merengue quelques mois plutôt, la donne aurait été bien différente. Et si les Parisiens ont proposé Neymar au Real Madrid, c’est parce qu’ils estiment qu’une vente au Barça n’est pas une option réaliste.

Les relations entre les deux clubs seraient particulièrement mauvaises. La faute notamment au départ rocambolesque de la star brésilienne il y a deux ans, mais aussi aux épisodes Verratti, Rabiot ou Rakitic. A contrario, la relation avec le Real Madrid serait très bonne, mais les Merengues ne souhaitent pas recruter en attaque actuellement. Si cela dépendait uniquement des dirigeants parisiens, Neymar ne reviendrait jamais au Barça, toujours selon Marca. Mais le PSG pourrait bien être obligé de lâcher prise, le champion d’Espagne étant le seul destin possible pour Neymar aujourd’hui.

