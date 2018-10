Nous ne sommes qu’à huit mois de la fin de la saison 2018/2019, mais le dossier Neymar enflamme de nouveau l’Espagne. Auteur d’un excellent début d’exercice avec les Rouge-et-Bleu (8 buts et 4 passes décisives en 8 matches de Ligue 1), le numéro 10 auriverde semble enfin se sentir à l’aise en France. Sauf que chez nos voisins ibères, cette situation est bien trop calme. Depuis qu’il a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain en 2017, le Brésilien de 26 ans ne cesse d’être au coeur de rumeurs concernant un départ précipité du club de la capitale et d’un retour en Liga.

Hier, le média local Mundo Deportivo a d’ailleurs remis une pièce dans le juke-box en affirmant que Neymar souhaiterait toujours revenir au FC Barcelone. Pour expliquer ses dires, la parution catalane a ressorti le fameux couplet : Neymar ne se plaît pas en Ligue 1 et la bande de Messi lui manque cruellement. Une envie de plier bagage qui a également été évoquée au Brésil par le média Esporte Interativo, et plus particulièrement par le journaliste Marcelo Bechler qui avait annoncé en 2017 le départ de « Ney » du Barça. Des rumeurs qui n’ont bien évidemment pas manqué d’agacer les supporters parisiens.

La Cadena SER annonce que Neymar a un accord pour quitter Paris

Mais ces derniers ne risquent pas de décolérer de sitôt puisque le battage médiatique autour de ce dossier est reparti de plus belle en Espagne. Le quotidien Mundo Deportivo a en effet fait sa Une du jour avec un sondage montrant que les socios culés sont favorables à 64% au retour du Brésilien au Camp Nou. Idem du côté du vestiaire catalan. D’ailleurs, la radio RAC1 a très rapidement emboîté le pas en affirmant que le président blaugrana Josep Maria Bartomeu aurait consulté les membres de l’équipe pour savoir s’ils étaient pour ou contre un retour de Neymar.

Mais ce n’est pas tout ! L’émission El Larguero diffusée sur les ondes de la Cadena SER s’est invitée au bal en indiquant que la star brésilienne aurait un accord avec le Paris Saint-Germain pour quitter la capitale française l’été prochain pour 220 M€. Soit 2 M€ de moins que ce qu’a payé Paris pour lever la clause libératoire du joueur en 2017. Et ce n’est pas fini puisque le média espagnol ajoute que si Neymar reste une troisième année au PSG, ce montant baisserait à 200 M€ pour le mercato estival 2020. Bref, autant de rumeurs qui ne confirment qu’une chose : le football espagnol veut revoir Neymar en Liga !