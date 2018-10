« Neymar, ce n’est pas impossible ». Mundo Deportivo nous offre une une sensationnelle ce mercredi, expliquant que le retour de Neymar (26 ans) au FC Barcelone n’est pas une chimère. Selon les informations du quotidien sportif espagnol, le Brésilien continue à envoyer des signaux laissant entendre qu’il aimerait revenir au Camp Nou. Il a même clairement, directement ou indirectement, « manifesté son envie à des dirigeants, décideurs et joueurs » à en croire le journal.

Avec une seule question : « que faudrait-il faire pour revenir ? » Et si les Blaugranas avaient d’abord semblé froids, se rappelant des conditions de son départ à l’été 2017 pour le Paris SG contre un chèque de 222 M€, ils semblent s’ouvrir un peu plus à cette option. Josep Maria Bartomeu et ses équipes n’écartent pas en bloc la possibilité de faire revenir l’international auriverde, qui est entré un peu plus mardi soir dans l’histoire de la Seleção lors de la victoire contre l’Argentine (1-0).

Messi & co lui manqueraient...

De plus, jouer un mauvais tour au Real Madrid, l’ennemi juré, qui serait toujours sur les traces du natif de Mogi das Cruzes, ne serait pas pour leur déplaire, indique MD. Toutefois, la direction du club ne fera rien sans l’aval du staff technique, emmené par Ernesto Valverde. D’autant qu’elle est bien consciente que l’opération serait très compliquée à ficeler (le contrat du Paulista court encore jusqu’en juin 2022 au Paris SG).

Reste qu’elle pourrait s’appuyer sur la volonté visiblement réelle du joueur, mécontent dans la capitale à en croire MD. La publication espagnole avance que Ney regrette en effet son départ dans la Ville lumière. Il s’ennuierait en Ligue 1, une compétition qui ne le motiverait pas. Surtout, malgré son entente avec Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luis Suarez et autres Ivan Rakitic et Rafinha lui manqueraient, tout comme la vie en Catalogne. Voilà qui devrait animer les débats du côté du PSG dans les jours à venir...