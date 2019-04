Zinedine Zidane en pince pour Paul Pogba et la réciprocité est également vrai. Si le technicien français du Real Madrid a d’ores et déjà alerté sa direction sur sa volonté de voir la Pioche endosser la tunique madrilène l’été prochain, le champion du monde français se verrait bien épouser la cause du Real. Mais Zizou sait pertinemment qu’il existe plusieurs écueils à surmonter pour son président Florentino Perez dans ce dossier. Indéniablement, le milieu de terrain de Manchester United possède le profil d’un futur Galactique.

L’arracher aux Red Devils et l’offrir aux supporters de la Casa Blanca constituerait un véritable coup de force. Mais tout ne demeure pas si limpide dans cette affaire, dont il convient de maîtriser tous les paramètres. Dans son édition du jour, AS révèle ainsi qu’il existerait trois obstacles à l’arrivée de Pogba au Real Madrid. Et non des moindres... Le premier concerne United. En pleine reconstruction, le club mancunien ne souhaite pas se séparer d’une de ses figures de proue l’été prochain.

Le salaire de Paul Pogba peut créer la zizanie à Madrid

Bâtir le nouveau MU autour de Paul Pogba reste l’option privilégiée par les dirigeants anglais. Outre la volonté évidente de conserver l’international tricolore, les Merengues vont également se heurter à un certain Mino Raiola. Les relations entre le super agent et le Real Madrid demeurent tout sauf cordiales, et il faudra inéluctablement resserrer les liens avec le représentant du joueur pour finaliser l’opération. Et Raiola reste dur en affaires... Enfin, un autre élément complique une future arrivée du numéro six de United au Bernabeu : ses émoluments. Le principal protagoniste percevrait ainsi 17 millions d’euros annuels.

Et à Madrid, personne ne touche un salaire si astronomique. En effet, seul Gareth Bale émarge à 15 millions d’euros nets par an, quand Sergio Ramos plafonne lui à 11,8 millions d’euros. Se calquer sur les exigences salariales de la Pioche signifierait créer un potentiel séisme au sein du vestiaire merengue. Ménager les susceptibilités de chacun demeure essentiel aux yeux de Florentino Perez. Préserver la paix sociale au sein de l’effectif constitue une priorité aux yeux des dirigeants du Real. Malgré tous ces aspects négatifs, le Real Madrid semble bien décidé à jeter toutes ses forces dans la bataille pour arracher Paul Pogba à Manchester United. Florentino Perez joue très gros dans ce dossier...