En septembre 2013, le Real Madrid avait cassé sa tirelire pour recruter l’une des stars du moment : Gareth Bale. La Casa Blanca avait dû dépenser 101 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier gallois, qui évoluait alors à Tottenham. Mais six ans plus tard, la cote du joueur de 30 ans a véritablement chuté, et le divorce avec les Merengues semble consommé. Après une saison en demi-teinte, et ce malgré 42 apparitions toutes compétitions confondues pour 14 buts et 7 passes décisives, le principal concerné a plus qu’un peu été poussé vers la sortie.

Après la rencontre amicale disputée face au Bayern Munich le week-end dernier, Zinedine Zidane avait en effet expliqué que la formation espagnole cherchait à vendre le Gallois : « Bale a été laissé de côté parce que Madrid tente de le vendre. S’il peut s’en aller demain, c’est mieux. Il n’y a rien de personnel, je n’ai rien contre Bale, mais je prends des décisions, il arrive un moment où il est temps de changer, son départ serait mieux pour tout le monde, également pour le joueur, qui connaît la situation. » Dès lors, l’entraîneur madrilène et l’agent du joueur se sont répondus à distance à plusieurs reprises.

Un salaire de 22M€ pour le Gallois

Rapidement, un retour à Tottenham a été évoqué mais l’agent de Gareth Bale avait démenti. Le prix du natif de Cardiff, et surtout son salaire, posaient cependant problème à de nombreuses écuries. Plusieurs pistes en Chine se sont alors ouvertes, avec notamment le Jiangsu Suning et le Shanghai Shenhua. Mais un transfert en Asie semblait tout de même compliqué, notamment en raison de la législation chinoise et de sa politique fiscale. Mais finalement, l’une de ces deux formations semblent avoir trouvé la solution.

Quelques jours après la rencontre contre Arsenal - lors de laquelle le Gallois avait inscrit un but -, Marca avance que le Jiangsu Suning serait tombé d’accord avec Gareth Bale pour un transfert. Là-bas, l’ancien ailier de Tottenham devrait toucher le pactole avec un salaire annuel de 22 millions d’euros nets pendant trois ans ! Néanmoins, AS avance que les négociations avec le Real Madrid seraient toujours en cours. Quant aux chiffres du transfert, ils restent flous. La Casa Blanca devrait tout de même récupérer plusieurs dizaines de millions. Il ne resterait donc plus que quelques détails à régler pour annoncer officiellement que Gareth Bale est un joueur du Jiangsu Suning !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10