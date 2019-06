Le feuilleton Keylor Navas a pris un nouveau virage ce samedi. Il y a quelques jours, la presse espagnole informait d’un accord trouvé entre le gardien et le PSG pour la saison à venir. L’international costaricain aurait dit oui à un contrat courant jusqu’en 2022, assorti à un salaire de 7 M€ par saison et une place de numéro un assurée. Pas mal pour un portier âgé de tout de même 32 ans.

L’affaire n’est pas allée plus loin puisque le Real Madrid réclamait 20 M€ pour laisser partir la doublure de Thibaut Courtois. De quoi refroidir d’autres courtisans comme Manchester United et Porto, les deux autres clubs intéressés. Entre temps avec le remplacement d’Antero Henrique par Leonardo, le PSG a travaillé sur d’autres pistes et est même sur le point de concrétiser la venue de Marcin Bulka. Le Polonais arriverait libre de Chelsea.

La donne a donc complètement changé, y compris pour Keylor Navas. Face à cette situation et selon les informations de AS, l’heure est plutôt à ce que le Tico reste au Real Madrid cet été. Face aux portes qui se ferment une à une, notamment à cause de ses exigences salariales, il se serait fait une raison. Malgré un statut de numéro 2 chez les Merengues, le gardien s’apprête à revenir à Valdebebas à la fin de ses vacances et de devoir vivre une nouvelle saison dans l’ombre.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10