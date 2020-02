Dernier test pour les Parisiens avant ce déplacement face à Dortmund mardi soir. Et ça tombe bien, les Franciliens, qui ont douze points d’avance sur leur dauphin marseillais, peuvent se permettre de faire tourner et d’avoir déjà ce choc européen en tête. Le groupe du PSG pour ce déplacement en terres amiénoises va d’ailleurs dans ce sens, puisque plusieurs joueurs clés ont été laissés au repos, à l’image d’un Neymar qui était toujours un peu inquiété par cette lésion chondro-costale ces derniers jours.

On notera d’ailleurs qu’Amiens n’a jamais battu le PSG dans son histoire, et que la dernière confrontation entre les deux équipes le 21 décembre dernier s’était conclue par une solide victoire parisienne au Parc (4-1). Les Picards n’ont toujours pas gagné le moindre match en 2020, et leur dernier succès en championnat remonte au 2 novembre face à Brest (1-0). Depuis, ils ont tout de même battu Rennes en Coupe de la Ligue le 18 décembre.

Un PSG bien remanié

Luka Elsner a quelques suspendus comme Dibassy ou Monconduit, mais peut aligner une équipe plus ou moins type. Gurtner aura fort à faire sur sa ligne, protégé par le duo Chedjou-Opoku. L’ancien parisien Christophe Jallet sera présent à gauche, alors que Calabresi sera son pendant à droite. Gnahoré et Zungu seront alignés devant la défense, avec un trio Diabaté-Kakuta-Otero devant eux. Guirassy aura lui pour mission d’inquiéter l’arrière-garde parisienne bien remaniée aujourd’hui.

Thomas Tuchel va devoir bricoler cet après-midi. L’entraîneur allemand a décidé de se passer des services de joueurs comme Mbappé, Neymar, Sarabia, Kimpembe, Kurzawa ou Meunier, laissés au repos avant le rendez-vous européen, alors que Dagba et Diallo sont blessés. Il devrait toujours maintenir son 4-4-2, avec Sergio Rico qui prendra la place de Navas dans les cages. Devant lui, une ligne de quatre Bernat-Silva-Kouassi-Herrera, avec le double pivot Gueye-Verratti. Sur les flancs, Draxler et Di Maria devront fournir Icardi et Choupo-Moting en ballons.