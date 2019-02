Après le match nul entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille (1-1) au Roazhon Park, la 26e journée de Ligue 1 se terminait ce dimanche soir avec au programme une rencontre entre l’AS Monaco (17e, 22 points) et l’Olympique Lyonnais (3e, 46 points) au stade Louis-II. Auteur de deux victoires et un nul dernièrement en championnat, le club de la Principauté visait un nouveau succès pour s’éloigner de la zone rouge et passer au seizième rang. De son côté, la formation rhodanienne voulait profiter du faux pas du LOSC (1-1 à Strasbourg) pour revenir à deux longueurs du dauphin du Paris Saint-Germain. Pour cette rencontre, Leonardo Jardim alignait encore un 4-2-3-1, le même que face au FC Nantes (1-0) le week-end dernier. Côté lyonnais, Bruno Genesio sortait un 4-3-3 avec les titularisations de Marçal ou encore Tousart, Depay prenant lui place sur le banc.

Dans leur stade, les Asémistes tentaient d’approcher la surface lyonnaise dès les premières minutes, alors que les Gones posaient le pied sur le ballon pour mettre en place leur jeu dans leur moitié de terrain. Sur un centre de Rony Lopes, Dubois déviait d’ailleurs le cuir de la main dans la surface mais M. Millot laissait jouer (3e). Les locaux ne quittaient pas la surface adverse et Falcao tentait même un retourné qui passait à côté (9e). L’OL perdait ensuite Marçal sur blessure, remplacé par Mendy (12e). Et peu de temps après, l’ASM ouvrait la marque. Déjà buteur lors des deux dernières journées, Gelson Martins, servi par Ballo-Touré, réalisait une feinte de frappe avant d’envoyer le ballon au fond des filets d’un tir limpide (18e, 1-0). Les Gones n’arrivaient pas du tout à inquiéter les Asémistes, qui en profitaient eux pour doubler la mise.

Danijel Subasic en grande forme !

Très en jambes dans son couloir gauche, Rony Lopes pressait Dubois et récupérait le ballon. L’international portugais accélérait, rentrait dans la surface et plaçait une frappe croisée que Lopes ne pouvait sortir du pied gauche (27e, 2-0). Complètement sonnés, les hommes de Bruno Genesio ne trouvaient pas la solution. Les occasions n’étaient d’ailleurs pas nombreuses des deux côtés, à l’inverse des duels. Et après avoir perdu Marçal, l’OL devait continuer la partie sans Terrier, lui aussi touché. Le numéro 7 laissait sa place à Depay (39e), peu de temps après un tir de Golovin. Et il fallait attendre la 41e minute pour le premier tir lyonnais. Sur un coup-franc de Depay, Marcelo ne cadrait pas sa reprise (41e). En fin de première période, Ndombele ne trouvait pas le cadre sur un coup de tête (45e+1). Le score était donc de 2-0 à la pause. En deuxième période, les Gones n’inquiétaient toujours pas Subasic, puisque le coup-franc de Depay était renvoyé par Golovin (53e).

Mais sur la pelouse, les Asémistes dominaient réellement et multipliaient les occasions. Après avoir intercepté une passe de Mendy, Falcao trouvait lui le poteau de Lopes (58e). De son côté, Sidibé voyait sa frappe en première intention fuir largement le cadre (60e). En difficulté dans le jeu, les hommes de Bruno Genesio essayaient alors de réduire la marque sur coup de pied arrêté. Et sur un corner, Denayer, totalement seul, envoyait un coup de tête au-dessus du but de Subasic (61e). Petit à petit, les visiteurs retrouvaient des couleurs et Dembélé obtenait même un penalty pour un tacle non maîtrisé de Glik dans la surface (70e). Depay s’en chargeait mais Subasic s’imposait (71e) ! Le défenseur polonais se reprenait cependant derrière avec une belle intervention devant son gardien (78e). Après des tentatives de Falcao (87e) et Traoré (88e), M. Millot sifflait alors la fin de la rencontre. L’AS Monaco dominait donc l’OL (2-0).

L’homme du match : Rony Lopes (8) côté gauche, le joueur de 23 ans a rapidement mis en difficulté Traoré et Dubois, dans le dur défensivement face à sa vitesse et ses dribbles. L’international portugais a d’ailleurs bien pressé le second pour récupérer le ballon et doubler la mise (27e). Très en jambes, l’ancien Lillois a aussi réalisé un travail défensif exceptionnel, en venant à chaque fois aider Ballo-Touré. Il a même écarté le danger à plusieurs reprises dans sa surface. Il n’y a donc quasiment rien à redire sur sa performance.

AS Monaco

Subasic (7,5) : le gardien croate a dû s’ennuyer durant la première période. Les Gones n’ayant cadré aucune frappe (2 tirs), il n’a rien eu à faire de la 1ère à la 45e minute. Et après deux nouvelles tentatives lyonnaises non cadrées, le finaliste du Mondial 2018 a sorti le penalty de Depay (71e) ! Vigilant du début à la fin, il a vraiment réalisé un grand match.

Sidibé (7) : le latéral droit a réalisé un premier acte intéressant. Solide défensivement, avec des interventions importantes, l’international français a beaucoup apporté offensivement en prenant souvent son couloir. Dans le deuxième acte, il s’est un peu moins montré et a dû jouer un peu plus bas avec la présence de Depay dans son couloir.

Glik (7,5) : dans une première période où les Lyonnais n’ont pas été dangereux, le défenseur polonais est resté vigilant avec sa défense pour bloquer les espaces et relancer proprement. Il a continué son excellent travail au retour des vestiaires mais a tout de même concédé un penalty, finalement arrêté par Subasic (71e). Et juste derrière, il s’est rattrapé de la meilleure des façons dans sa surface sur des assauts adverses. Un match très solide de sa part.

B. Badiashile (6,5) : à seulement 17 ans, Benoît Badiashile fait déjà preuve d’une grande maturité. Aligné aux côtés de Glik, le jeune défenseur central est très bien rentré dans son match en récupérant plusieurs ballons (10 en première période, plus haut total sur les deux équipes), que ce soit dans le rond central ou devant sa surface. Après la pause, il a perdu un peu plus de ballons avec des passes imprécises mais est resté dedans.

Ballo-Touré (6) : les Gones ayant beaucoup joué de l’autre côté durant la première période, l’ancien latéral du LOSC n’a pas eu grand chose à faire. Avant la pause, il a cependant été perturbé par des dribbles de Traoré dans la surface. Mais le scénario du premier acte s’est répété ensuite puisqu’il n’a pas vraiment été en danger derrière.

Adrien Silva (6) : avec Cesc Fabregas à ses côtés, le joueur prêté par Leicester City a fait la navette pour presser les Lyonnais et fermer les espaces. Sur l’ensemble du match, c’est d’ailleurs lui qui a récupéré le plus de ballons côté monégasque, 16 au total. Un bon travail de sa part donc, lui qui a fait du bien dans l’entrejeu.

Fabregas (6,5) : comme souvent depuis quelques matches, le milieu espagnol a pris les choses en main à l’ASM. Très disponible, il a touché beaucoup de ballons (46 en première période, 71 au total) pour organiser le jeu des siens. Depuis son arrivée à Monaco, l’ancien joueur de Chelsea fait du bien et ça s’est encore vu ce soir sur la pelouse du stade Louis-II.

G. Martins (7) : déjà buteur contre Montpellier et Nantes, l’international portugais a encore été décisif. Le joueur prêté par l’Atlético de Madrid a mis son équipe sur de bons rails grâce à une belle frappe à l’entrée de la surface (18e). Et dans le jeu, il a réalisé une belle performance, en faisant souvent la différence et en jouant en première intention. En deuxième période, on l’a un peu moins vu et il a finalement laissé sa place à Vinicius (90e+1).

Golovin (6) : encore une fois positionné en numéro 10, l’international russe a beaucoup couru pour se rendre disponible et servir ses coéquipiers dans de bonnes conditions. Il a donc fait preuve de beaucoup d’envie mais n’a pas vraiment pesé dans cette rencontre, où il a perdu 16 ballons (sur 41). Remplacé par Aholou (81e).

Rony Lopes (8) : voir ci-dessus

Falcao (5,5) : esseulé à la pointe de l’attaque monégasque, l’attaquant colombien n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Peu trouvé par ses coéquipiers, il a cependant tenté un retourné qui est passé à côté (9e). En tout, il a tenté sa chance à cinq reprises mais n’a cadré qu’un seul tir. Sinon, il a souvent joué en pivot et a réussi énormément de passes (93% de réussite).

Olympique Lyonnais

Lopes (4,5) : le portier lyonnais n’a pas eu l’apport habituel. Il a d’abord stoppé un tir de son homonyme monégasque (4e), avant d’être battu par une belle frappe de Gelson Martins (18e). Il n’est pas exempt de tout reproche sur le but de Lopes (27e). Golovin, à son tour, a tenté sa chance, mais il a bien capté (38e). Il n’a ensuite pas essuyé de frappes cadrées, malgré les nombreuses opportunités monégasques.

Dubois (2,5) : l’ancien capitaine des Canaris a dégusté face à Rony Lopes. Il a réalisé un bon centre pour Aouar mais ce dernier n’a pas pu reprendre (25e). Son seul véritable apport offensif. Il s’est fait surprendre par Rony Lopes sur le deuxième but monégasque (27e), qui s’est amusé tout au long du match dans son couloir gauche.

Marcelo (4) : le capitaine lyonnais a été assez solide, mais sa lenteur a fait défaut à l’OL. Il s’est fait surprendre par Rony Lopes sur le deuxième but de Monaco (27e). Il est le premier lyonnais à avoir tenté sa chance, mais a totalement manqué sa tentative (41e). En général, il a fait parler sa solidité mais à plusieurs reprises, les buteurs monégasques l’ont pris de vitesse.

Denayer (5) : le solide défenseur belge a été bien seul défensivement. Il a été celui qui a touché le plus de ballons dans le premier acte (49). Il n’a rien pu faire sur les deux premiers buts de Monaco. Seul au point de penalty, il n’a pas réussi à rabattre son coup de tête (61e). En général, il a bien défendu face à Falcao.

Marçal (non noté) : le remplaçant de Mendy n’a même pas pu en profiter puisqu’il s’est blessé tout seul dès la dixième minute de jeu sur un centre de Sidibé. Il a été remplacé par Mendy (12e - note : 3), qui n’a pas pu empêcher la frappe de Gelson Martins qui a terminé au fond des filets (18e). Il s’est rattrapé en gênant le Portugais au retour des vestiaires (46e). Il a cependant perdu plusieurs ballons à l’image d’une passe manquée sur l’occasion de Falcao (58e), et pris la foudre face aux percées de Gelson Martins.

Ndombele (3,5) : le puissant milieu international français a été inexistant ce soir. Il a été en grande difficulté dans le premier acte face aux milieux monégasques. Il s’est offert une première occasion de la tête après un centre de Mendy, mais n’a pas cadré, pourtant en bonne position (45e+1). En seconde période, il a perdu beaucoup de ballons dans l’entrejeu.

Tousart (3) : l’ancien joueur de Valenciennes est passé à travers de son match ce soir. Totalement dépassé dans le premier acte, il a été totalement incapable de gêner les attaques de Monaco. Trop lent, il n’a pas été en mesure de rattraper les contres adverses. Il n’a pas su être le liant entre la défense et l’attaque.

Aouar (4) : la pépite lyonnaise a essayé, sans réussir. Il a tenté d’amener la révolte des siens, grattant plusieurs ballons dans les pieds monégasques. Mais ses adversaires ont été en grande forme et il a perdu de nombreux ballons dans le premier acte (10). Au retour des vestiaires, il a essayé par de longues passes d’amener le danger. Sans réussite.

Traoré (4) : l’ancien ailier de Chelsea s’est montré en difficulté, malgré plusieurs bons coups. Il a perdu plusieurs ballons en première période mais a tenté d’amener le danger dans son couloir droit. Il a cependant perdu des ballons qu’il n’a pas pu mieux exploiter. Il a également essayé d’exploiter son couloir face à Ballo-Touré.

Dembélé (2,5) : le numéro 14 ne s’est montré qu’une seule fois ce soir. Il est passé totalement à côté de sa première période où il n’a touché que trois petits ballons. Inutile de dire qu’il n’a pas su se montrer dangereux durant ce laps de temps. En seconde période, il est parti dans le dos de la défense et a obtenu un penalty (70e). Après, on ne l’a plus revu.

Terrier (non noté) : l’ancien joueur du LOSC n’a pas eu le temps de s’illustrer lui non plus. 16 ballons touchés, un gros tacle sur Glik synonyme de carton jaune, et une blessure. Voilà qui est à peu près tout pour lui, remplacé par Depay (39e - note : 4). Il a apporté un peu d’air frais et de la puissance, à l’image d’un coup-franc qui a failli surprendre Subasic (52e). Il a frappé le penalty mais Subasic l’a sorti (71e). Frustré, il n’a plus réussi à amener le danger offensivement.