Neymar devrait rester un joueur du Paris Saint-Germain cette année. Malgré diverses approches du FC Barcelone, plus ou moins sérieuses, le crack brésilien va devoir ravaler sa fierté et poursuivre son aventure avec le club champion de France en titre. C’est en tout cas ce que nous apprenions ce samedi soir et l’Auriverde aurait ainsi expliqué à ses proches qu’il allait rester dans le club qui l’avait acheté 222 millions d’euros voici maintenant deux années.

Même si dans un mercato tout peut se passer jusqu’au dernier jour, à savoir demain soir minuit, il semble bien que le feuilleton Neymar a pris fin en ce samedi soir. Vendredi déjà, Leonardo, le directeur sportif parisien, mettait un petit taquet au FC Barcelone. « La première fois qu’on a eu une proposition officielle écrite de Barcelone, c’était le 27 août. À seulement cinq jours de la fin du mercato. On était ouvert au fait de parler de leurs joueurs pour faire l’opération et après on n’a jamais eu un accord écrit après. Aujourd’hui on leur a demandé ce qu’on voulait et il n’y a pas d’accord. Je ne sais pas s’il y aura un accord, ça dépend d’eux. On a pensé a une deadline, mais on est à trois jours de la fin du mercato, il y a une deadline naturelle. C’est pour ça qu’on cherche à comprendre. Je vois qu’il n’y a pas d’accord, on a été ouvert. On est à trois jours de la fin du mercato », avait-il ainsi lâché.

Il a rencontré un émissaire du Real

Mais est-ce que cela est ferme et définitif ? Il semble bien puisque le Brésilien va s’envoler de Paris pour rejoindre sa sélection nationale et probablement faire ses premiers pas sur un rectangle vert cette saison. Pourtant, tout le monde a un peu essayé de jouer les trouble-fêtes jusqu’au dernier moment. Déjà impliqué dans la double transaction avec le Paris SG concernant les gardiens Keylor Navas et Alphonse Areola, le Real Madrid est resté à l’affût.

En effet, d’après les informations de L’Équipe, avant de faire savoir à ses proches qu’il ne rejoindrait pas le FC Barcelone, Neymar a rencontré un émissaire du Real Madrid. Visiblement cet entretien n’a pas eu de conséquences puisque c’est juste après qu’il aurait indiqué qu’il n’avait pas le choix et qu’il allait évoluer sous les ordres de Thomas Tuchel cette saison. La Telenovela semble désormais terminée et sa fin ressemble bien plus à une série B.

