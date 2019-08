Voilà qui devrait mettre fin à l’interminable série de l’été : l’avenir de Neymar. Après deux mois de rumeurs qui ont dit tout et son contraire, le Brésilien a annoncé à ses proches qu’il avait pris la décision de rester au PSG cette saison. Il a également mis fin aux négociations entre son club et le Barça et en a informé les deux directions. Même le sacrifice de 20 M€ n’aura pas suffi à faire pencher la balance. Sky Sports puis l’Equipe sont ce soir unanime sur le sujet.

Face à l’incapacité des Catalans de réunir les exigences financières parisiennes, ni même à convaincre un Ousmane Dembélé de faciliter le dossier en étant incorporé dans la transaction, Neymar n’avait plus vraiment d’autre choix. Il va donc évoluer avec la tunique parisienne cette saison. Il ne retournera pas à Barcelone, ni même en Espagne puisque sa décision est prise. La rumeur Real Madrid est donc elle aussi plus qu’un lointain souvenir.

Il s’agit désormais au Brésilien de soigner son retour et de reconquérir le cœur des supporters, lui qui a été victime de chants hostiles au Parc des Princes ces derniers temps. Le prochain accueil risque d’être un peu glacial. Au PSG aussi de savoir apaiser les tensions et de faire en sorte que la saison se passe sans encombre. Un bon parcours (enfin) en Ligue des Champions pourrait faire revenir en grâce le numéro dix.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10