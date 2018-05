Depuis l’annonce de la vente des droits TV de la Ligue 1 (2020-2024) pour un montant record de 1,153 milliard d’euros, la grande partie des principaux acteurs, heureux ou déçus, sont sortis du silence pour s’exprimer à ce sujet. Au final, seul le grand gagnant de l’histoire, à savoir le groupe espagnol Mediapro, était resté silencieux. Un mutisme qui a alimenté le doute ambiant, puisque personne n’avait vu venir le mastodonte ibère de l’audiovisuel.

Très méconnu en France, Mediapro a d’ailleurs fait l’objet de nombreux sujets dans les médias désireux de mieux cerner le nouveau patron des droits TV du championnat de France. Mais hier soir, Mediapro est enfin sorti du silence. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, la société espagnole a donné quelques détails sur son plan d’action pour la L1. « La LFP a attribué au Groupe Mediapro l’exploitation des droits de 9 matches par journée du championnat de France pour une période de quatre ans, de 2020-21 à 2023-24. Sur un total de 9 matches, 8 seront en exclusivité en plus des nombreux résumés de toute la journée de Ligue 1 ».

Mediapro va bien créer une chaîne

Mais ce n’est pas tout. À l’heure où la LFP a laissé planer le doute sur la volonté de Mediapro de redistribuer une partie de ses lots acquis aux perdants de l’histoire (Canal+ entre autres), le groupe espagnol, qui a annoncé un chiffre d’affaires de 1 649 millions d’euros en 2017, a confirmé une rumeur qui circulait peu de temps après l’annonce des résultats de l’appel d’offres. À savoir qu’il comptait bel et bien créer une chaîne en Hexagone. Et une chaîne qui serait d’ailleurs accessible sur l’ensemble des opérateurs émettant en France.

« Le Groupe a prévu la création d’une chaîne thématique de football qui aura une programmation ininterrompue sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et qui sera, pour sa distribution, offerte à tous les opérateurs de TV Premium opérant en France. Mediapro possède une grande expérience dans la gestion de droits sportifs, la production et la distribution de contenus. Le Groupe compte sur une équipe de plus de 6500 professionnels présents dans 50 sièges implantés sur 4 continents, dont le siège de Mediapro France qui opère depuis dix ans sans interruption ». C’est dit !