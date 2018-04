Ces derniers temps, les informations publiées dans les médias européens au sujet du Paris Saint-Germain étaient loin d’être rassurantes pour le club de la capitale. Et pour cause, on évoque notamment des contrats de sponsoring surévalués, pouvant potentiellement entraîner de lourdes sanctions pour le PSG. Le club doit d’ailleurs se réunir avec l’institution qui régit le football européen sous peu pour s’expliquer. Quoi qu’il en soit, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a été interrogé par la Gazzetta Dello Sport.

« Nous parlons en général : nous ne voulons tuer personne ou dire "faites ceci ou vous êtes mis dehors." Nous faisons tout notre possible pour aider tout le monde, nous ne sommes pas la police, mais il y a aussi des règles qui doivent être respectées. C’est une justice indépendante. Nous avons besoin de nouvelles mesures et nous impliquons tout le monde, même les joueurs. En attendant, nous devons limiter les effectifs : aussi dans les championnats, pas seulement en Champions League. Puis, limiter ou interdire les prêts : mais vous ne pouvez pas le faire en Italie où il n’y a pas d’équipe réserve », a expliqué le dirigeant russe dans des propos relayés par Culture PSG.

L’UEFA se défend : il n’y a donc pas de volonté de s’acharner ou de nuire au Paris Saint-Germain. Pas plus qu’aux autres clubs en tout cas. Un lobby anti-PSG que certains craignaient, notamment en raison des prises de paroles de personnes influentes au niveau européen, comme peuvent l’être le président de la Liga Javier Tebas ou le dirigeant du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge. Ces derniers dénoncent notamment un dopage financier du club de la capitale via des sponsors appartenant à l’état du Qatar. Mais le PSG est prévenu : si les règles ne sont pas respectées, l’UEFA ne fermera pas les yeux. On devrait de toute manière rapidement être fixé sur le sort du club de la capitale...