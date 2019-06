Le FC Nantes ne passera pas sous pavillon britannique. L’investisseur anglais Benjamin Leigh Hunt - qui avait tenté sa chance pour l’OGC Nice - était pourtant bien tombé d’accord avec le propriétaire polonais Waldemar Kita et sa famille pour le rachat de l’écurie nantaise. Des offres à plus de 100 M€ avaient même été évoquées. Seulement, Ouest-France annonce que le processus est purement et simplement tombé à l’eau. Une information de taille, relayée par Presse Océan ou encore 20 Minutes depuis.

« Les négociations sont stoppées », a même confirmé à 20 Minutes un proche de l’opération. Un retournement de situation pour le moins étonnant expliqué par la direction nantaise. « Le président du FC Nantes Monsieur Waldemar Kita constate que le fonds d’investissement anglais LFE Football Group Limited qui s’était spontanément présenté comme candidat au rachat du club ne présente pas le minimum de garanties bancaires exigées par les instances du football professionnel (DNCG) pour poursuivre une discussion », peut-on lire sur le communiqué publié par le club et relayé par 20 Minutes.

« Kita réaffirme son attachement au FC Nantes »

« En conséquence, Waldemar Kita, conscient des enjeux ne peut pas poursuivre des discussions avec ce fonds qui est dans l’incapacité de produire un dossier complet à la DNCG. Waldemar Kita réaffirme son attachement au FC Nantes, à ses joueurs, à ses salariés et à ses supporters et ne laissera jamais l’avenir du club dans les mains de candidats qui n’assument pas leurs responsabilités et dont le sérieux et la crédibilité ne sont pas garantis. Le FC Nantes est une institution que Waldemar Kita continuera de construire avec passion dans la continuité des 76 ans de l’histoire du club ».

Les discussions avaient démarré au mois de février entre les deux parties et elles étaient en excellente voie, la DNCG étant aux aguets sur l’opération. Arrivé en 2007, Waldemar Kita reste donc à la tête du FCN. Décidément, la première moitié de l’année 2019 des Canaris, marquée par la disparition d’Emiliano Sala, un maintien long à se dessiner et un projet de nouveau stade abandonné, est très compliquée...

