La vente du FC Nantes se précise. Benjamin Leigh Hunt qui a trouvé un accord avec la famille Kita pour la cession des Canaris, doit présenter son projet de rachat à la DNCG le 25 juin prochain. Mais l’homme d’affaires anglais associé à un fonds d’investissement chinois n’avait pas jeté initialement son dévolu sur Nantes.

Selon les informations de Ouest-France, l’intéressé faisait partie des prétendants au rachat de l’OGC Nice. Leigh Hunt aurait même formulé une offre aux actionnaires sino-américains du Gym. Proposition éconduite par les décideurs niçois qui attendaient une offre plus en adéquation avec leurs ambitions. Après ce refus, c’est donc vers le FC Nantes que Benjamin Leigh Hunt s’est tourné, et avec succès. Ce dernier pourrait investir plus de 100 millions d’euros pour redonner son lustre d’antan aux Canaris.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10