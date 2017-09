Giannelli Imbula mise sur Toulouse pour se retrouver. Très peu utilisé par Mark Hughes, la saison dernière en Premier League, le milieu de terrain de 24 ans a décidé de se relancer en Ligue 1 pour rejouer au football régulièrement. Un temps convoité par Monaco durant ce mercato estival, il a finalement atterri à Toulouse. L’ancien Potter a justifié ce choix de destination par la confiance du coach, la garantie d’avoir du temps de jeu et l’environnement. « Ce qui m’a convaincu dans le discours du coach, c’est que j’allais jouer. Je cherchais particulièrement un challenge en France pour pouvoir jouer car ça faisait presque une saison et demie que je n’avais pas joué. J’avais d’autres propositions mais j’ai fait le choix du TFC. Le fait que le club soit familial, que le vestiaire soit jeune et vive bien sont des critères qui ont compté ».

En plus de ces éléments pour le convaincre de débarquer dans la ville rose, le milieu de terrain s’est fixé un objectif prioritaire durant son passage : « Aujourd’hui, je veux juste retrouver le plaisir de jouer. Après ce qu’il se passera ensuite, on verra. Mon seul but est d’enchaîner une saison complète ». Le joueur a construit une relation de confiance avec Pascal Dupraz ce qui a facilité sa venue dans le sud de la France. Il n’avait pas cette proximité avec ses précédents entraîneurs : « Il m’a parlé de mon état d’esprit, de comment je me sentais physiquement, est-ce que j’aimais encore le foot... C’est ça qui m’a le plus touché. En général, un coach va te demander comment t’utiliser, etc...C’était vraiment un discours humain. C’est un autre discours. Ça fait plaisir d’entendre ce genre de choses ».

À partir de midi, suivez en direct sur #Periscope la Conférence de présentation de Giannelli #Imbula #Mercato pic.twitter.com/pvZrwFdevC — Toulouse FC (@ToulouseFC) 4 septembre 2017

Imbula s’est égaré à l’étranger

Après des saisons prometteuses à Guingamp puis à Marseille, le natif de Vilvoorde a tenté l’aventure en Angleterre et au Portugal pour franchir de nouveaux paliers. Mais il n’a pas réussi à s’épanouir comme il le souhaitait. Il est revenu sur ces moments difficiles. « J’ai vécu ces saisons (à Stoke et à Porto, ndlr) comme des étapes à franchir. Je pense que ça m’a fait grandir. Ce sont des expériences où j’ai peu joué, où j’ai connu des choses moins bonnes. Ce types d’expériences font grandir ». Conscient de sa régression, il a donc décidé de revenir en France pour rebondir afin de rééditer ses beaux exercices avec Marseille où il a joué deux saisons pleines entre 2013 et 2015. Durant cette période faste, il a été dirigé par Marcelo Bielsa et a apprécié de travailler avec lui. « C’est un entraîneur qui a compté pour moi car il m’a révélé en Ligue 1. J’ai fait ma meilleure saison en Ligue 1 avec lui. C’est sûr qu’il a compté dans ma progression ».

Nostalgique de son époque marseillaise, son retour dans l’élite du football français n’est pas anodin comme il le souligne. « Le championnat de France, je l’ai quitté sur une bonne expérience. Je voulais retourner dans ce que je connais. J’ai eu des offres à l’étranger mais ce n’est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c’était vraiment retourner dans un championnat que je connaissais bien. Je pense que la France, c’est ce que je connais le mieux ». L’ancien Phocéen a hâte de débuter sa nouvelle aventure et d’aider son club à terminer dans le top 10. « Je me sens prêt à jouer. Il me manque des sensations et un peu de foncier. Je pense pouvoir apporter de la justesse technique, du jeu vers l’avant et de la percussion. Je sais que je suis attendu. Mais ça peut être un bien. Les gens font encore attention à moi. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je ne suis pas encore à 100% mais je veux faire de gros matches ». Première sortie le samedi 9 septembre face à Troyes.