Le fait du jour : l’OL a formulé une offre ferme pour Jeff Reine-Adelaïde

L’Olympique Lyonnais a décidé d’accélérer pour recruter le jeune et prometteur Jeff Reine-Adelaïde. Et les Gones sont prêts à mettre le paquet pour l’Angevin. il y a déjà plusieurs semaines, nous vous avons parlé d’un fort intérêt de l’OL pour le joueur du SCO d’Angers. Florian Maurice a supervisé l’international espoirs tricolore à plusieurs reprises et il est tombé sous son charme. D’après nos informations, l’OL a formulé une offre ferme de 25 millions d’euros pour Jeff Reine-Adelaïde. Tout cela sans compter les bonus qui vont être inclus. Cela rapporterait au total un peu moins de 30 millions d’euros à Angers.

La rumeur du jour : Adil Rami vers Toulouse

Ce sera bientôt officiel : Adil Rami a été licencié par l’OM. L’affaire devrait se poursuivre devant les tribunaux mais d’ici là, le défenseur central champion du monde aura peut-être déjà retrouvé un club. Des rumeurs ont circulé au sujet d’un intérêt de Toulouse pour le joueur de 33 ans. « Trois ou quatre personnes m’ont parlé d’Adil Rami ce matin ! Il doit avoir des agents infiltrés ! On cherche le joueur adéquat en défense centrale puisque Rogel (la recrue estival en défense, ndlr) va se faire opérer », a confié le directeur général du club toulousain Jean-François Soucasse. « Oui on cherche à se renforcer sans donner de détail sur le profil ». Déjà l’heure du rebond pour Adil Rami.

Le joueur à suivre : Victor Osimhen (acheté 12 M€ par le LOSC)

Si les supporters lillois ont vu partir Nicolas Pépé à Arsenal et Rafael Leao à l’AC Milan, ils ont également vu arriver Victor Osimhen qui s’est engagé pour 5 ans avec le club nordiste. Cet attaquant nigérian de 20 ans, méconnu du public français, a explosé aux yeux des plus grands clubs lors de la Coupe du Monde U17 en 2015 où il a marqué 10 buts en 7 matches. Arrivé à Wolfsburg très jeune, c’est à Charleroi qu’il s’est révélé cette saison en inscrivant 16 buts en 32 matches de Jupiler League. L’international nigérian, qui était également pisté par Monaco et Nice, s’est très vite distingué en inscrivant un doublé aussi décisif que remarquable face à Nantes dimanche dernier. De quoi lancer idéalement son aventure lilloise et prouver qu’il sera l’une des belles attractions de la saison en Ligue 1.

Bienvenue à la maison, Victor pic.twitter.com/uGYjEgCDCI — LOSC (@losclive) August 1, 2019

