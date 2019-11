Pour l’amour de l’OL. Samedi soir, le groupe de supporters Lyon 1950 a célébré ses dix ans au Groupama Stadium dans le cadre de la rencontre opposant les Gones à l’OGC Nice. Pour l’occasion, de nombreuses animations étaient prévues avant (apéro, cortège), pendant et après la rencontre face aux Aiglons avec forcément des temps forts en tribunes. Le groupe basé dans le Virage Sud a donc donné de la voix comme à son habitude. Il a aussi multiplié les tifos avant le match puis ensuite au début de la rencontre lors de l’entrée des joueurs qui portaient pour l’occasion le logo du groupe de supporters au centre de son maillot. La fête promettait d’être belle.

Puis, les supporters de Lyon 1950 ont sorti des fumigènes à plusieurs reprises durant la première et la deuxième période. Ce qui a d’ailleurs entraîné l’arrêt de la rencontre au retour des vestiaires au début de la seconde mi-temps. Monsieur Delerue, l’arbitre de la rencontre, a, en effet, refusé de donner le coup d’envoi puisqu’on y voyait rien par rapport à la fumée dégagée par les nombreux fumigènes. Après un bon quart d’heure, le match a pu reprendre et l’Olympique Lyonnais s’est imposé 2 à 1. Toutefois, les Gones devraient être sanctionnés comme l’a indiqué Michel Thevot, délégué de la LFP, sur Canal+.

L’OL regrette l’attitude de certains supporters

« Des fumigènes ont envahi le stade, et comme le stade est bien creux, la fumée ne s’en va pas, la goal-line ne marche plus. Il y a risque d’intoxication des joueurs. Pour des raisons de sécurité, on interrompt la rencontre. Il y aura un rapport complémentaire. (...) La LFP prendra les décisions nécessaires ». La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel pourrait infliger une amende voire une rencontre à huis clos (partiel ?). Ce qui est certain, c’est que l’attitude du groupe de supporters Lyon 1950 a particulièrement agacé l’OL. Après la rencontre, Christophe Marchadier, directeur de la communication du club, est venu s’exprimer au nom de son président Jean-Michel Aulas.

« Le club regrette l’attitude des supporters du virage sud ce soir. C’est incompréhensible. Tout avait été préparé en amont pour faire en sorte que cette soirée se passe de la meilleure des façons pour célébrer l’anniversaire. Nous avions aussi accepté que les joueurs jouent avec le logo sur leurs maillots. Par rapport à ce qui s’était passé à Marseille lors du dernier match, pour nous c’est une attitude regrettable. En l’état, les sanctions et les attitudes seront prises pour faire en sorte de régler le problème et pour faire en sorte que les choses rentrent dans l’ordre lors du prochain match. C’est ce que nous souhaitions partager avec vous. Tout avait été préparé en amont par les équipes qui s’occupent de ces soucis-là (...) Nous avions été prévenus, tout avait été mis en ordre pour que la soirée se passe de la meilleure des façons. Malheureusement, il y a eu des débordements inacceptables ». Il reste à savoir ce que compte faire l’OL, qui devrait certainement communiquer à ce sujet prochainement.