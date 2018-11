« Je suis contre le mercato d’hiver, pas que pour l’OM mais tous les autres clubs. Pour moi, le mercato hivernal ne devrait même pas exister, mais si on peut tirer profit pourquoi pas, on va regarder ça tranquillement ». Dans un entretien accordé à RMC Sport en début de semaine, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne fermait pas la porte à d’éventuelles arrivées lors du mercato hivernal.

Et si on parle beaucoup de l’arrivée d’un possible attaquant, d’autres postes semblent aussi prioritaires. C’est notamment le cas du poste de latéral gauche, où Jordan Amavi a perdu sa place et est remplacé par Lucas Ocampos, assez à l’aise dans ce rôle de piston. Selon les informations de l’Equipe, l’entraîneur phocéen souhaite bel et bien recruter un latéral gauche, et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, aurait déjà dressé une liste de potentielles recrues.

De la concurrence sur le dossier

Une liste dans laquelle on retrouve Alberto Moreno, le latéral gauche de Liverpool. Un temps annoncé comme un élément très prometteur à son poste lorsqu’il évoluait à Séville, il s’en est allé à Liverpool en 2014, où il n’a cependant jamais réellement confirmé. Mais le profil de l’Espagnol de 26 ans semble correspondre à ce que cherche Garcia, à savoir un joueur d’expérience.

Et sa situation contractuelle, avec un contrat qui expire en juin, en fait logiquement une cible à la portée des Phocéens, puisqu’on peut imaginer que les Reds le laisseront partir pour un montant pas forcément faramineux en janvier, sous peine de le perdre gratuitement. Mais l’Atlético de Madrid, Séville et Arsenal seraient aussi sur le coup. À l’Olympique de Marseille et Zubi de se montrer plus convaincants, avec la possibilité de lui garantir une place de titulaire par exemple...