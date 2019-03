« Le Real Madrid est l’un des plus grands clubs du monde. Chaque joueur suivi par le Real Madrid serait attiré par l’idée de jouer là-bas. Aujourd’hui, je suis très heureux à Paris, mais dans le futur on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je ne suis pas en train de dire que je vais jouer au Real Madrid, du calme. Le Real Madrid est un très grand club, et chaque joueur de qualité voudrait porter le maillot du club ». Les déclarations de Neymar au Brésil début mars avaient beaucoup fait parler.

Et depuis, le PSG a pris la porte en Ligue des Champions. De quoi relancer les spéculations quant à l’avenir des deux stars du club de la capitale, Neymar et Kylian Mbappé. Marca dévoile ce samedi que le père de Neymar a encore contacté les dirigeants du Real Madrid pour leur faire savoir qu’un possible départ serait dans les plans de son fils cet été. Et quand on sait que le Real Madrid va faire des folies cet été pour offrir un effectif de rêve à Zinedine Zidane...

Le PSG veut contre-attaquer en couvrant Neymar d’or

Le média précise aussi que le père de Neymar a contacté les dirigeants du Barça, mais même si Messi aimerait rejouer avec la star brésilienne, l’état-major catalan n’envisage pas un retour de son ancien numéro 11. Et pour éviter un départ de Neymar vers Madrid, le PSG a déjà un plan, plutôt simple ! Blinder le joueur, en proposant ainsi plus d’argent au joueur de la Canarinha, et ce sans prolonger le bail qui le lie au club. Une augmentation salariale sans prolongation de la durée de son contrat en somme.

Au Real Madrid, on attend cependant que ce soit Neymar qui fasse le premier pas avec le PSG en vue d’un départ vers la capitale espagnole, d’autant plus que la relation entre les deux clubs est visiblement tout à fait cordiale. Florentino Pérez ne fera pas de coup dans le dos à son homologue parisien. Une chose est sûre, le feuilleton Neymar va encore occuper bon nombre de unes de journaux de l’autre côté des Pyrénées dans les prochains mois...