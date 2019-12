C’est une rumeur qui revient de façon incessante dans les différentes gazettes depuis des semaines déjà. La Juventus voudrait s’offrir Leandro Paredes lors de ce mercato estival, pendant que les dirigeants parisiens eux seraient intéressés par le profil d’Emre Can, dont l’aventure turinoise tourne au vinaigre. Très vite, on a donc commencé à parler d’un possible échange entre les deux joueurs, alors que les deux cellules dirigeantes convoitaient aussi d’autres joueurs dans le camp d’en face.

Thomas Meunier plairait ainsi beaucoup au champion d’Italie en titre, alors que Mattia De Sciglio serait lui particulièrement apprécié par Leonardo, qui avait déjà tenté de l’attirer l’été dernier. Mais forcément, de tels échanges sont toujours complexes. Le Corriere di Torino en dit un peu plus dans son édition de ce samedi 28 décembre. On apprend notamment qu’une délégation turinoise va bientôt passer à l’attaque pour mener des négociations avec le club francilien du côté de la capitale.

Le PSG demande deux joueurs

Les Parisiens seraient prêts à lâcher Leandro Paredes, ce qui peut déjà paraître un peu surprenant puisque l’Argentin est sur une bonne dynamique, mais exigent les deux Turinois cités ci-dessus en échange. Et pour cause, les décisionnaires parisiens estiment que la valeur marchande d’Emre Can est bien inférieure à celle de l’Argentin, et qu’inclure le latéral italien dans le deal équilibrerait l’opération. Du côté de Turin, on ne voit pas forcément les choses de cet œil-là mais la porte serait ouverte pour inclure De Sciglio sous forme de prêt avec option d’achat.

Les Turinois ont d’autres options sur la table, puisque le journal transalpin explique qu’Arturo Vidal, Christian Eriksen, Ivan Rakitic et le rêve Paul Pogba sont aussi des options pour renforcer l’entrejeu. Sans préciser s’il s’agit d’alternatives à Paredes, ou s’il s’agit d’opérations différentes. Le club du Piémont risque en tout cas de vivre un mois de janvier pour le moins animé. Du côté de Paris, tout porte à croire que ça va également bouger.