En s’inclinant 2-1 sur la pelouse du Groupama Stadium, le Paris Saint-Germain a concédé sa troisième défaite toutes compétitions confondues cette saison, après celles face à Strasbourg (2-1) et au Bayern Munich (3-1). Un premier dénominateur commun est facile à trouver : le PSG a plus de mal lorsqu’il évolue loin de ses bases. Mais il y a aussi une notion d’engagement, de détermination, de surplus de motivation, qui semble échapper aux joueurs parisiens lors de ces rencontres. À Marseille, il avait fallu un coup-franc miraculeux de Cavani pour échapper à la sanction. La frappe sublime de Memphis Depay est cette fois- ci venue punir le PSG.

Alors que le huitième de finale aller de Ligue des Champions, sur la pelouse du Real Madrid, se profile, le PSG ne voyage-t-il pas trop léger ? En conférence de presse, Unai Emery a tenu à relativiser la défaite face à Lyon, parlant notamment des circonstances particulières de la rencontre, entre la blessure de Mbappé et l’expulsion de Dani Alves. « Dans le championnat, nous avons une avance importante. C’est important de gagner le championnat. Je crois que nous avions besoin de cette défaite, pour faire mieux ensuite, comme équipe, pour surmonter les difficultés que nous avons rencontré, individuellement et collectivement. Si nous apprenons ça pour les matches suivants, nous pouvons rendre cette défaite positive. Je veux ça et nous allons travailler pour ça », a-t-il expliqué.

Verratti and co refusent de broyer du noir

Apprendre de la défaite, oui, mais l’expérience au Bayern Munich ou encore celle vécue à Marseille n’ont-elle déjà pas suffi ? Visiblement non au regard des difficultés rencontrées à Lyon, où la détermination adverse supérieure a largement compensé l’écart de talent supposé. Mais là encore, face aux médias, les joueurs parisiens refusent de s’alarmer. « Ce n’est pas inquiétant » a ainsi assuré Marquinhos. « On est tous conscients de notre potentiel. On sait aussi qu’on doit faire beaucoup mieux chez les adversaires. (…) À l’extérieur, il faut avoir la même personnalité qu’à la maison, pour mieux gérer les moments de difficultés, les moments où on est à 10. Ça a été une leçon pour nous ce soir, en vue des objectifs importants qui nous attendent. »

Marco Verratti est allé dans le même sens que son coéquipier. « On douterait si on n’avait pas confiance en nous. On a une très bonne confiance en nous. On sait ce qu’on peut améliorer. Ce n’est pas un match qui nous fait perdre la confiance. Et ce n’est pas quand on gagne 8-0 qu’on se sent invincible. Il faut continuer à travailler, je pense qu’il en faut pas être très inquiet. » Pourtant, ce déplacement à Lyon ressemblait au dernier gros test avant le couperet du Real Madrid, le 14 février (d’ici là, le PSG se déplacera à Lille, Rennes et Toulouse). C’est le soir de la Saint-Valentin que l’on saura si le club de la capitale avait raison de ne pas s’alarmer...