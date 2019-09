Il y a 30 ans, le PSG ne comptait pas dans ses rangs des joueurs de la trempe d’un Neymar, d’un Mbappé ou encore d’un Marco Verratti même si Safet Susic, Daniel Bravo ou encore Joël Bats faisaient partie du onze titulaire en 1989. Mais Paris officialisait alors son mariage historique encore d’actualité aujourd’hui avec Nike. Et pour fêter ce trentième anniversaire de partenariat entre le club de la Capitale et la marque au swoosh, un maillot rendant hommage au premier maillot confectionné par l’équipementier américain au PSG.

Cette tunique revisitée, considérée comme l’une des plus belles jamais proposées par Nike, sera le nouveau maillot Third du PSG pour la saison 2019-20. Déjà, il suscite beaucoup d’attente chez les supporters parisiens et pour cause. Ce maillot blanc surmonté d’un col polo est décoré d’une double rayure verticale rouge et bleu vif s’étendant sur toute la longueur du maillot. Comme son illustre prédécesseur de 1989, cette tunique arbore l’emblématique logo « Futura » de Nike et des bandes diagonales légèrement grisés avec le nom de « Paris » incorporé de manière subtile dans le dessin. Autre similitude, le logo du PSG est intégré dans la bande rouge et bleu.

Un maillot Third "vintage" du PSG très attendu

Mais si l’inspiration du col existe entre les deux maillots, la version 2019-20 propose un vrai col polo avec deux boutons nacrés sur lesquels sont écrits « PARIS ST GERMAIN - 1989-2019 » rendant hommage à ce partenariat de 30 ans. Petit clin d’oeil de la marque américaine au club tricolore, la présence d’un petit drapeau de la France à l’ourlet de chaque manche. Cette tunique sera complétée par un short et des chaussettes blanches qui bénéficieront également du logo Nike vintage« futura ».

Ce maillot Third vintage du PSG, qui sera porté pour la première fois par les stars parisiennes au Parc des Princes le 14 septembre pour la réception de Strasbourg, est d'ores et déjà disponible dans sa version authentique (slim fit) ou dans sa version replica (regular fit) et risque de faire un ravage auprès des supporters.

