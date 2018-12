La saison passée, le PSG a repris sa couronne de champion de France à l’AS Monaco. Une anomalie réparée en quelque sorte puisque le PSG a remporté quatre des cinq titres de champion de France tout récemment disputés. Mais qu’en est-il du classement sur les cinq dernières saisons ? Nous nous sommes amusés à comptabiliser le classement des cinq précédents championnats (entre août 2014 et décembre 2018) et nous en avons sorti un top 10. Premier enseignement de ce calcul digne de l’indice UEFA, le club de la capitale règne sans commune mesure sur la L1 et totalise 80 points de plus que l’AS Monaco, son dauphin. Le club de la Principauté, bien qu’en grande difficulté cette saison, a été le deuxième plus régulier durant ces cinq dernières saisons, et ce devant l’Olympique Lyonnais, qui était encore second il y a quelques mois.

Mais que les supporters de l’OL se rassurent, le club cher à Jean-Michel Aulas devrait retrouver sa place de dauphin dans les prochaines semaines, sauf redressement spectaculaire de l’ASM. Vient ensuite l’OM qui se place au quatrième rang. Un classement finalement logique au vu des performances du club phocéen en Ligue 1 ces dernières saisons, alternant le moyen (4e en 2017-18 et en 2014-15) et le moins bon (13e en 2015-16). L’OGC Nice, boosté par les saisons au club de Lucien Favre (dont la fameuse saison 2016-17 terminée sur le podium de L1), est bien calé au cinquième rang. L’AS Saint-Etienne, se positionne sixième. Une place qui correspond dans les grandes lignes aux performances stéphanoises depuis cinq saisons, avec tout de même un léger déclin au niveau des points.

Un classement qui récompense la régularité des clubs de L1

Autre équipe dans le dur depuis quelque temps, les Girondins de Bordeaux. Malgré des résultats en dents de scie et des changements de coach à répétition, le club au scapulaire parvient tout de même à se placer 7e. Le Stade Rennais, quant à lui, est 8e et sa situation ressemble beaucoup à celle des Girondins. Le LOSC n’est que 9e. Une sacrée chute pour un club qui était dans les cinq premiers du classement lors de notre dernier relevé effectué en décembre 2016. La faute à une transition difficile après la revente du club et des complications autant liées à Gérard Lopez qu’à Marcelo Bielsa. De retour au sommet cette saison, la formation coachée par Christophe Galtier semble repartie sur de bons rails. Enfin pour clore ce top 10, Montpellier. Une position récurrente pour le MHSC qui toujours spolié de ses meilleurs éléments parvient, grâce à une habile politique de recrutement, à conserver sa position au fil des saisons.

Au-delà de l’aspect surprenant de ce classement, ce dernier revêt une importance réelle. En effet, le classement sur cinq ans est utilisé dans le calcul de la répartition des droits TV en Ligue 1. Pour rappel, lors de la saison 2017-18, le Paris Saint-Germain (1er sur les cinq dernières saisons) avait touché 3,9 M€, contre 3,4 M€ pour l’Olympique Lyonnais et 2,3 M€ pour l’Olympique de Marseille. Le Montpellier Hérault Sporting Club, 10e sur 5 ans, avait touché 1 M€ contre 0,3 M€ pour Amiens, Strasbourg ou Troyes, qui ont alterné entre National, Ligue 2 et Ligue 1 ces cinq dernières années. Moralité, la régularité paye dans le championnat de France...

Top 10 de Ligue 1 sur les cinq dernières saisons, arrêté au 29 décembre 2018 :

1- Paris Saint-Germain : 83+96+87+93+47= 406 points

2- AS Monaco : 71+65+95+80+13= 324 points

3- Olympique Lyonnais : 75+65+67+78+34= 319 points

4- Olympique de Marseille :69+48+62+77+27= 283 points

5- OGC Nice : 48+63+78+54+26= 269 points

6- AS Saint-Etienne : 69+58+50+55+27= 259 points

7- Girondins de Bordeaux : 63+50+59+55+22= 249 points

8- Stade Rennais : 50+52+50+58+26= 236 points

9- Lille OSC : 56+60+46+38+34= 234 points

10- Montpellier Hérault : 56+49+39+51+30= 225 points