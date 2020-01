Ce dimanche à 15h, le FC Nantes (6e, 32 points) recevait à la Beaujoire les Girondins de Bordeaux (15es, 26 points). Une rencontre marquée par l’émotion. Un an après le décès d’Emiliano Sala, un grand hommage lui était rendu avant le match par tout un stade. Un grand tifo lui était dédié et sa photo était placée dans le rond central. Les Nantais arboraient une tunique inédite. Un maillot blanc avec des bandes bleues ciel, aux couleurs du maillot de l’Argentine. De plus, les maillots des 22 acteurs étaient marqués des initiales de Sala au niveau du cœur. Sur le terrain, les deux entraîneurs alignaient un 4-2-3-1. Du côté nantais, Christian Gourcuff mettait en place une charnière centrale Girotto-Khrin alors que Renaud Emond était titularisé sur le front de l’attaque pour la première fois. Ce dernier était soutenu par Simon, Louza et Blas.

Pas de surprise dans le onze bordelais. De gauche à droite en défense, on retrouvait Benito, Pablo, Koscielny, Kwateng. Paulo Sousa faisait confiance à Basic au milieu de terrain pour la 8e fois de la saison en championnat. En attaque, Briand était seul en pointe. Si aucune des deux équipes ne prenait le dessus dans les premières minutes, les visiteurs tentaient d’inquiéter Alban Lafont mais les frappes de Rémi Oudin (7e) et Ui-jo Hwang (14e) passaient largement au-dessus du but. Le FC Nantes réagissait par Imran Louza. A la 22e minute, le milieu de terrain envoyait une lourde frappe lointaine peu au-dessus du but gardé par Benoît Costil. A la fin de la première période, Renaud Emond était trop court pour reprendre un centre de la tête, puis Mehdi Abeid, quelques secondes plus tard, armait une frappe mais celle-ci était contrée par un joueur bordelais.

Les Nantais ont craqué dans les dernières minutes

Au retour des vestiaires, Bordeaux montrait de bonnes intentions. Rémi Oudin se tentait à la frappe mais celle-ci passait largement à côté du but. C’est ensuite Ui-jo Hwang qui ne parvenait pas à aller au bout de son action alors qu’il était en position de tir dans la surface. Le match basculait à la 53e minute en faveur des Bordelais. Andrei Girotto était expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune. Quelques secondes après, Rémi Oudin, encore lui, reprenait un coup-franc de la tête mais sa frappe passait au-dessus du but. Nantes était dans le dur mais parvenait tout de même à se créer quelques situations à l’image de Ludovic Blas qui dévissait sa frappe à l’heure de jeu. L’occasion la plus franche était à mettre au crédit de Nicolas de Préville à la 66e minute.

Il enroulait une frappe du pied droit mais Alban Lafont réalisait une parade. C’était la première frappe cadrée du match. Les Nantais tenaient bon dans cette rencontre. Ils contenaient des Bordelais lents en phase offensive, mais ces derniers parvenaient à se montrer dangereux sur corner. A la 80e minute, Ui-jo Hwang reprenait un ballon de la tête mais le cuir fuyait le cadre. L’éclair est finalement venu de Jimmy Briand (85e). L’ancien joueur lyonnais profitait d’un centre d’André Mexer sur la droite, pour reprendre le ballon de volée et tromper Alban Lafont. C’était le 6e but de l’attaquant cette saison en championnat. Une réalisation d’une importance capitale qui permet aux Bordelais d’interrompre leur série de 4 défaites de suite en Ligue 1. Le score ne bougeait plus. La formation de Paulo Sousa s’imposait 1-0 et remontait de 5 places au classement.