Ce samedi, la 11e journée de Ligue 1 continuait après le match nul de l’AS Saint-Etienne à Nîmes la veille (1-1). Pour la première affiche du jour dans le championnat de France, l’Olympique Lyonnais, en quête de podium, se déplaçait à Angers. Cinquièmes du classement à deux points de Montpellier, troisième, les Gones avaient une occasion en or de mettre la pression sur les hommes de la Paillade, qui affronteront Toulouse à 20h. En face, Angers, dixième, n’avait que trois points d’avance sur le dix-huitième, Nantes, et souhaitait prendre ses distances avec le bas de tableau. Pour ce match, Bruno Genesio faisait quatre changements par rapport au match de Ligue des Champions contre Hoffenheim (3-0) dans la semaine. En effet, les latéraux Mendy et Tete laissaient leur place à Rafael et Marçal, tandis que Depay et Terrier étaient remplacés par Dembélé et Ferri. En face, Stéphane Moulin faisait confiance à Bahoken, Tait et Reine-Adelaïde pour animer son trio offensif.

Vêtus d’orange, les Lyonnais démarraient timidement leur match face à des Angevins très entreprenants. Après une superbe déviation de la tête de Ndoye, Capelle se retrouvait seul face à Lopes, mais le portier portugais sauvait les siens du genou (6e). Cinq minutes plus tard, Bahoken reprenait de la tête un corner de Santamaria et trouvait le poteau (11e). Dans la foulée, Tait partait seul dans le couloir gauche et tentait de trouver Ndoye, seul dans l’axe. Cependant, Tousart revenait parfaitement et taclait pour empêcher le Sénégalais d’ouvrir son compteur cette saison (12e). En grande difficulté, l’OL s’en remettait encore à Lopes sur une reprise de volée à l’entrée de la surface de Santamaria (14e), puis sur une frappe en angle fermé de Reine-Adelaïde (19e). Après avoir laissé passer l’orage sous la grêle angevine, Lyon s’offrait une première occasion. Après un débordement, Aouar trouvait Traoré, seul au point de penalty. Seulement, le Burkinabais manquait le ballon alors qu’il était en position idéale pour ouvrir le score (26e). Malgré cette alerte, les Angevins reprenaient leur marche en avant et Flavien Tait allumait une nouvelle brèche de loin, de peu au-dessus du but de Lopes (28e).

L’entrée de Depay, choix payant de Genesio

Cependant, après une première demi-heure très intéressante, les Angevins allaient voir le ciel s’assombrir. Auteur d’une grosse semelle sur la cheville de Moussa Dembélé, Ismaël Traoré était expulsé et laissait ses coéquipiers en infériorité numérique (34e). Un coup dur pour le capitaine angevin, meilleur buteur de son équipe depuis le début de la saison (3 buts). Alors que le soleil pointait enfin le bout de son nez au-dessus du stade Raymond-Kopa, Bahoken armait un coup-franc lointain qui passait de peu au-dessus de la transversale du portier lyonnais (40e). Les deux équipes rentraient à la mi-temps dos à dos (0-0). Au retour des vestiaires, Bruno Genesio décidait de faire entrer Memphis Depay à la place de Jordan Ferri pour inquiéter la défense d’Angers, relativement sereine malgré l’infériorité numérique (54e). Un choix qui s’avérait payant dix minutes plus tard. Après un centre de Rafael, Butelle intervenait mais remettait le ballon sur Depay, qui se retrouvait en angle fermé. Cependant, le Néerlandais trouvait intelligemment Aouar, seul à un mètre du but, qui poussait le ballon au fond du but vide de la tête (1-0, 62e). Le numéro 8 lyonnais confirmait sa bonne forme du moment, lui qui a déjà marqué à trois reprises cette saison.

Après l’ouverture du score, Depay alertait Moussa Dembélé, mais ce dernier trouvait sur sa route Ludovic Butelle (65e). Dans la foulée, le Néerlandais lançait parfaitement l’ancien buteur du Celtic, qui trompait Butelle d’un intérieur du pied droit. Seulement, après consultation de la vidéo, Rudy Buquet annulait le but pour hors-jeu (70e). Véritable homme fort depuis son arrivée sur le terrain, Memphis Depay justifiait son entrée par ses dribbles, sa vitesse et sa vista, décisive plus tôt sur le but d’Houssem Aouar. Très disponible cet après-midi, Moussa Dembélé s’offrait une nouvelle occasion, mais sa tentative passait au-dessus (78e). Les Angevins tentaient de se rebeller, sans trop de réussite face à un bloc lyonnais solide dans cette fin de match, avant de craquer une deuxième fois. Parfaitement lancé dans le dos de Pavlovic, Dembélé accélérait, fixait Butelle et trouvait Memphis Depay, seul en retrait, qui concluait dans le but vide (2-0, 87e). Alors qu’on les pensait au fond du trou, les Angevins revenaient au score immédiatement grâce à Cristian Lopez. Bien trouvé par Cheik Ndoye, l’ancien Lensois catapultait le ballon au fond des filets d’un bon coup de tête (2-1, 89e). Malgré ce sursaut d’orgueil tardif, Angers s’inclinait face à des Lyonnais en demi-teinte. Les hommes de Bruno Genesio montent sur le podium (3e) et mettent la pression sur Montpellier, qui se déplace à Toulouse (20h). De son côté, Angers est 11e, avec trois petits points d’avance sur le premier relégable, Nantes.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.