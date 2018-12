Le mouvement des Gilets Jaunes avait poussé la Ligue de Football Professionnel à reporter 6 rencontres de Ligue 1 le week-end dernier, les préfectures ayant décidé d’affecter les forces de l’ordre aux manifestations prévues. Le casse-tête pouvait donc débuter pour les dirigeants de l’instance française puisque, en cette période de l’année, avec les coupes d’Europe toujours en cours et la Coupe de la Ligue, il n’y a pas beaucoup de fenêtres possibles.

Il faudra donc attendre 2019 pour voir ces rencontres se disputer, et notamment PSG-Montpellier, Toulouse-OL, Saint-Étienne-OM et le derby azuréen Monaco-Nice. La LFP vient en effet de dévoiler la nouvelle programmation et les matches auront lieu les mardi 15 janvier et mercredi 16 janvier prochain. La suite et fin de la 17e journée se joueront donc entre la 20e et la 21e journée, en milieu de semaine.

Le communiqué de la LFP :

Programmation des matchs reportés de la 17e journée de Ligue 1 Conforama :

Mardi 15 janvier

19h : Angers SCO – Bordeaux sur beIN SPORTS 2

21h : Paris SG – Montpellier HSC sur Canal+ Sport

Mercredi 16 janvier

19h :

Toulouse FC – Olympique Lyonnais sur beIN SPORTS 1

Nîmes Olympique – FC Nantes sur beIN SPORTS 2

AS Monaco – OGC Nice sur Canal+

21h : AS Saint-Etienne – Olympique de Marseille sur Canal+ et beIN SPORTS 1