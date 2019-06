Après trente-huit journées hautes en couleurs, le rideau est tombé sur ce grand théâtre qu’est la Ligue 1. Sans grande surprise, le Paris Saint-Germain a tenu le rôle principal en étant de nouveau sacré champion de France. Les pensionnaires du Parc des Princes, ont terminé devant le LOSC et l’Olympique Lyonnais. Dans le fond de la scène, le Stade Malherbe de Caen et l’En Avant Guingamp n’ont pas brillé cette saison eux qui ont été relégués en Domino’s Ligue 2. De son côté, Dijon a évité le pire en sauvant sa tête lors de barrages face au Racing Club de Lens. Enfin, tout ce petit monde sera rejoint par le FC Metz et le Stade Brestois, bien décidés à leur voler la vedette en élite.

Trois semaines après la fin du championnat, tous les regards sont déjà tournés vers le prochain exercice. Les écuries tricolores ont déjà lancé tambour battant leur mercato d’été pour être prêtes le plus vite possible. Elles sont encore plus entrées dans le vif du sujet ce vendredi puisque la Ligue de Football Professionnel a dévoilé officiellement le calendrier de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Après le traditionnel Trophée des Champions qui se déroulera le 27 juillet prochain à Shenzhen en Chine, la première journée aura lieu le week-end du 9, 10 et 11 août. Et il y aura déjà de belles affiches.

Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain commencera l’exercice 2019/2020 par la réception de Nîmes. Son dauphin lillois jouera également à domicile contre Nantes, tandis que l’Olympique de Marseille de Villas-Boas recevra l’une des équipes surprise de la saison dernière : Reims. A noter enfin que le premier choc de l’année opposera l’AS Monaco à l’Olympique Lyonnais dès la première levée. Les promus messins et brestois fêteront leur retour parmi l’élite contre Strasbourg et Toulouse.

Le programme de la 1ère journée de L1 2019-20 :

PSG-Nîmes

Marseille-Reims

Dijon - Saint-Etienne

Montpellier-Rennes

Brest-Toulouse

Angers-Bordeaux

Monaco-Lyon

Lille-Nantes

Strasbourg-Metz

Nice-Amiens

Les principales affiches du calendrier de la Ligue 1 version 2019-20 (dates susceptibles d’être modifiées) :

ASM-OM : 14 septembre 2019 (5e journée)

ASSE-OL : 5 octobre 2019 (9e journée)

PSG-OM : 27 octobre 2019 (11e journée)

OM-LOSC : 2 novembre 2019 (12e journée)

OM-OL : 10 novembre 2019 (13e journée)

PSG-Lille : 23 novembre 2019 (14e journée)

ASM-PSG : 30 novembre 2019 (14e journée)

OL-LOSC : 4 décembre 2019 (16e journée)

ASM_LOSC : 21 décembre 2019 (19e journée)

PSG-ASM : 11 janvier 2020 (20e journée)

LOSC-PSG : 25 janvier 2020 (21e journée)

PSG-OL : 8 février 2020 (24e journée)

LOSC-OM : 15 février 2020 (25e journée)

LOSC-OL : 7 mars 2020 (28e journée)

LOSC-ASM : 21 mars 2020 (30e journée)

OM-PSG : 22 mars 2020 (30e journée)

OL-OM : 18 avril 202à (33e journée)

OL-ASM : 26 avril 2020 (34e journée)

OM-ASM : 9 mai 2020 (36e journée)

Vous pouvez retrouver l’intégralité du calendrier de la L1 sur le site de la LFP.

