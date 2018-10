Un monde d’écart. Après neuf journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain écrase tout sur son passage. Les pensionnaires du Parc des Princes sont invaincus en Ligue 1 (9 victoires). C’est la première équipe à remporter chacun de ses 9 premiers matches de la saison dans l’histoire du championnat de France. Paris est en avance sur ses temps de passage. L’an passé, au même stade, le club comptait 8 victoires et 1 nul. À tout cela, il faut ajouter que le club entraîné par Thomas Tuchel possède la meilleure défense du championnat (6 buts encaissés) et la meilleure attaque (32 buts). En effet, les Parisiens ont ajouté 5 buts de plus à leur total dimanche soir en s’imposant 5 à 0 face à l’Olympique Lyonnais.

9 - @PSG_inside est la 1ère équipe à remporter chacun de ses 9 premiers matches de la saison dans l’histoire de la Ligue 1. Ogre. — OptaJean (@OptaJean) 7 octobre 2018

Une victoire qui signifie beaucoup. En battant les Gones, le PSG a pris le meilleur sur un autre cador de L1. Paris a aussi montré que, sans être flamboyant toute une rencontre, il pouvait atomiser n’importe quel adversaire en France. Après la défaite au Parc des Princes, Bruno Genesio, dont l’équipe a plutôt bien joué pendant une heure, a reconnu la supériorité du club champion de France. « Pour l’instant oui (le PSG est injouable). Ça montre l’écart qu’il y a entre Paris et nous ». Et le reste de la Ligue 1. Thomas Tuchel, arrivé cette saison sur le banc tricolore, vit un début de mandat excellent en Ligue 1. En conférence de presse, l’entraîneur allemand a avoué qu’il était très content, même si pour lui tout n’était pas encore parfait.

Le PSG et les autres en L1

« Chaque match est différent. Mais on doit montrer de la confiance avec le ballon. On doit jouer un peu plus simple sans faire des erreurs faciles avec plus de structure. Aujourd’hui nous n’avons pas assez défendu vers l’avant ». Mais globalement, il est satisfait de ce que montre son PSG. « Avec ce match, une phase est terminée. Maintenant, les joueurs vont rejoindre leur équipe nationale. Dans cette phase, nous nous sommes améliorés à chaque match. Aujourd’hui (dimanche), nous avons montré une bonne mentalité, une faim de victoire. C’était super dur aujourd’hui. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. C’est une chose d’atteindre ce niveau, mais il faut y rester. Ça c’est ce que nous devons travailler lors de la prochaine phase ».

Une prochaine phase qui sera encore très copieuse. Outre les matches aller-retour contre Naples en UEFA Champions League, Paris recevra Amiens avant de se rendre à Marseille (28 octobre), d’accueillir le LOSC (2 novembre) et d’aller à Monaco (6 novembre) avant la trêve internationale du mois de novembre. On pourra y voir encore plus clair si le PSG continue d’imprimer cette cadence infernale en L1, puisque le club a 8 points d’avance sur Lille (2e). Marseille et Lyon sont déjà à plus de dix points de retard. Autant dire que sauf gros imprévu, le PSG, porté notamment par Neymar (8 buts, 3 passes décisives) et Mbappé (8 buts est plus que jamais en route pour un nouveau titre en France. Mais il faudra gérer un calendrier très chargé avec une Ligue des Champions qui fait rêver tout un club depuis plusieurs années.