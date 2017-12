Cette année n’a pas été de tout repos pour le LOSC. En effet, malgré un début de projet encourageant avec l’arrivée de Marcelo Bielsa en début de saison et un mercato plutôt intéressant, rien n’a été dans le bon sens. Tout d’abord, Marcelo Bielsa n’a pas vraiment réussi à imposer sa patte sur le style de jeu de son équipe, pire encore, les Dogues n’ont pas eu les résultats escomptés et sont aujourd’hui à une piteuse 18e place de Ligue 1 avec 18 points et donc en position de barragiste pour le moment. Un sacré coup donc au projet Losc Unlimited.

« Oui, notre projet sportif a pris du retard. Il faut bien admettre que la collaboration entre le LOSC et Marcelo Bielsa fut un échec. Même si beaucoup, moi le premier, s’accordaient à dire que sa venue au LOSC était très prometteuse, force est de constater que ça n’a pas fonctionné. J’en assume ma part de responsabilité, mais je n’ai pas de regret, ça ne servirait d’ailleurs à rien. Marcelo Bielsa était un homme important du projet certes, je ne vais pas affirmer le contraire aujourd’hui, mais il n’était pas LE projet », a indiqué Gérard Lopez sur le site officiel du LOSC.

Récemment, France 3 Nord révélait l’existence d’un deuxième contrat, en plus de celui homologué par la Ligue de football professionnel (LFP), qui avait été signé entre El Loco et les patrons du LOSC. « Pour être totalement précis et transparent : oui, Marcelo Bielsa et le LOSC ont signé ensemble, en février dernier, une convention relative à l’arrivée de l’entraîneur et de son staff. Il s’agissait de garantir par écrit, à la demande de l’entraîneur, un engagement réciproque, entre le LOSC et Marcelo Bielsa. Cette convention préparée par l’entraîneur et ses conseils a été soumise au LOSC et signée, avant que quelques mois plus tard, le 1er juillet, soit signé définitivement un contrat LFP. Précisons que d’un point de vue financier, cette convention est identique au contrat LFP de Marcelo BIELSA et à ceux de son staff. D’ailleurs, la grande majorité des clauses y sont reprises. Elle ne nuit à personne et n’a en aucun cas été faite pour dissimuler quoi que ce soit », a poursuivi l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois.

« La DNCG est très exigeante »

Mais ce n’est pas tout puisque le LOSC a été interdit de recrutement par la Direction nationale de gestion des clubs (DNCG) pour cet hiver alors que les Lillois auraient bien besoin de renforts pour se battre dans la course au maintien, ce qui est désormais leur objectif. Bien loin du top 5 annoncé et espéré par Gérard Lopez, le grand patron et nouveau repreneur, lors d’un début de saison qui promettait à Lille et à ses dirigeants, après le recrutement, une aventure endiablée.

« Cette décision est la conséquence d’une différence de position et d’interprétation entre la DNCG et le LOSC. Nous considérions que nous avions réuni toutes les conditions et garanties nécessaires pour la validation de notre plan d’action. La DNCG est très exigeante et en a décidé autrement. Ce qui est incontestable, c’est que nous avons présenté des garanties bancaires extrêmement fiables, venant de partenaires financiers solides qui soutiennent notre stratégie. Cela a été jugé insuffisant par la DNCG. C’est un sujet plutôt technique, à régler afin de retrouver la normalité avant l’été prochain au plus tard. Cette épreuve ne remet pas en cause la capacité du LOSC à maintenir son projet de croissance et ses investissements à moyen et long terme », a enfin conclu Gérard Lopez. Reste à savoir maintenant si le LOSC va réussir à redresser la barre que ce soit financièrement, vis-à-vis de la DNCG, ou, plus urgent encore, sportivement.