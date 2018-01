Spécialiste dans le recrutement de jeunes talents, l’AS Monaco a frappé un grand coup le week-end dernier en annonçant la signature d’un des grands talents italiens en devenir Pietro Pellegri. Une jeune recrue pour laquelle le club du Rocher n’a pas hésité à sortir un chèque de 25 M€ (+ un salaire annuel de 1 M€), grillant ainsi la politesse à de prestigieux concurrents tels que la Juventus ou Manchester City.

Une arrivée remarquée, notamment en raison de son coût, que Leonardo Jardim a commenté cet après-midi en conférence de presse. « C’est un jeune joueur, le club a fait un pari sur lui. C’est un joueur pour le présent, mais surtout pour le futur parce qu’il n’a que 16 ans. C’est important de ne pas véhiculer l’image qu’il vient à Monaco pour résoudre tous nos problèmes. Le club croit au joueur. On va travailler, le faire progresser. Mais il n’y aura aucune pression sur les épaules du petit. Monaco attendra six mois, un an, voire un an et demi pour qu’il progresse ».

Jardim réclame de la patience pour Pellegri

Bien décidé à ne pas brûler les ailes de son nouveau joueur malgré l’investissement consenti sur le jeune Italien, le coach portugais a d’ailleurs prévenu qu’il ne fallait pas s’attendre à voir l’attaquant transalpin être aligné très souvent d’ici la fin de la saison. « Il va jouer, ça dépendra de nombreuses situations, mais ce n’est pas parce que Carrillo est parti qu’il vient pour le remplacer. Ce n’est pas un profil comme celui de Carrillo. C’est plus un joueur de mouvement, de vitesse ». Avant de poursuivre.

« Je suis entraîneur de foot, pas financier. Mon travail avec les jeunes, c’est de les faire progresser, de les adapter. J’ai toujours cette idée en tête : quand on prend un joueur pour en remplacer un autre, il faut que ce remplaçant soit plus fort. On ne recrute pas juste pour faire le nombre ». Attendu au tournant, Pietro Pellegri va donc intégrer la couveuse asémiste. Mais si ses talents précoces reconnus en Italie se confirment en Principauté, nul doute que Jardim ne se privera pas pour les utiliser.