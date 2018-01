Pellegri dépasse tous les records de précocité

L’ex-attaquant du Genoa a eu, dès décembre 2016, la possibilité de faire ses débuts en Serie A avec les Rossoblu. A tel point qu’il est devenu le plus jeune joueur italien à jouer un match dans l’élite du football italien à seulement 15 ans et 280 jours. Mais là où le natif de Gênes en impose c’est sur sa puissance athlétique. L’enfant prodige du football italien mesure 1m88 pour 72 kg. Si on peut penser que la majorité de ses buts sont de la tête, c’est bien balle au pied qu’il excelle. Avec un tir particulièrement précis, il a marqué 7 buts en l’espace de 16 présences avec la Primavera (équipe réserve en Italie) et 2 buts chez les professionnels cette saison en l’espace de seulement 5 matches. Rappelons que Pietro Pellegri n’aura que 17 ans en mars prochain.

L’attaquant providentiel contre la Lazio

Justement les deux buts inscrits l’ont été contre une seule et même équipe : la Lazio. Si le Genoa perd la rencontre dans son stade Luigi Ferraris, les tifosi grifoni vont s’émerveiller devant leur attaquant juvénile formé au club. A 16 et 112 jours, Pellegri va encore s’offrir un record en s’offrant son premier doublé de sa carrière. Pour retrouver un jeune joueur marquer aussi tôt un doublé, il faut remonter à l’année 1931 où Silvio Piola avait réussi cette prouesse à 17 ans et 104 jours. Une prestation qui a fait pleurer son père et lui même a essuyé quelques larmes en zone mixte en décrivant sa fierté de scorer : « C’est un rêve qui devient réalité, un rêve que j’avais depuis que j’étais enfant. C’était une soirée importante pour mon père et moi », avait-il déclaré au micro de Sport Mediaset.

Totti voit de ses yeux son premier but

Décidément les équipes romaines lui réussissent plutôt bien puisque le néo-monégasque avait déjà ouvert son compteur en Serie A lors de la saison passée au Stadio Olimpico contre l’AS Roma. Nous sommes le 28 mai 2017, Francesco Totti réalise son dernier match sous la tunique giallorossa et Pietro Pellegri va réussir à s’offrir sa première réalisation sous les yeux d’Il Capitano. Un joli clin d’oeil pour mettre en avant un symbole du football italien qui fermait son livre pendant qu’un jeune joueur ouvrait le sien.

Son idole est Ibrahimovic

Physique imposant, mis en avant très jeune, beaucoup d’observateurs le voient en un futur Zlatan Ibrahimovic. En zone mixte à la sortie du match contre la Lazio, en septembre dernier, l’enfant prodige Grifone n’a pas hésité à nommer son joueur fétiche, sur lequel il s’appuie pour progresser : « Mon idole est Zlatan Ibrahimovic, il est le meilleur attaquant du monde ». Même son agent nous déclarait qu’il voyait en lui certaines caractéristiques de l’attaquant suédois.

Pour le président du Genoa, c’est le "nouveau Messi"

Au Genoa, on était unanimement sûr qu’on avait une réelle pépite dans son giron. A tel point que le président des Rossoblu était convaincu d’avoir le nouveau Messi du ballon rond : « Le prochain Messi ? Nous l’avons déjà, il s’appelle Pellegri. Il a 14 ans et joue dans notre section jeune. C’est un garçon extraordinaire, mais j’espère qu’il ne va pas prendre la grosse tête », déclarait Enrico Preziosi lors du mois de mars 2015. La suite, on la connaît. Il est devenu l’attaquant aux débuts records. Des prestations qui lui ont permis d’attirer l’oeil de nombreux clubs européens et surtout l’AS Monaco qui s’est offert les services du juvénile buteur italien pour 25 millions d’euros.