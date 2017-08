L’OL tentait de retrouver le chemin de la victoire ce samedi sur la pelouse de La Beaujoire. Opposés à une équipe nantaise dont le début de saison est laborieux, les Gones avaient pour ambition de rattraper leur match nul concédé dans le temps additionnel le week-end dernier face à Bordeaux. Sans Marçal, blessé et Darder suspendu après son rouge de la semaine passée, Lyon se présentait avec Mendy dans le couloir gauche de la défense et Ferri à côté de Tousart. Depay démarrait lui sur le banc, laissant sa place à Cornet dans le onze de départ. Pour Ranieri, on optait pour un 4-4-2 sans Rongier et Bammou, toujours blessés.

Lyon jouait assez juste en ce début de rencontre avec une première situation intéressante mal conclue par Mariano (4e). C’est ensuite Fekir qui parvenait à trouver Traoré dans la course à l’entrée de la surface. Le Burkinabé se présentait seul face à Tatarusanu qui sortait vainqueur d’un arrêt splendide de la main droite (10e). L’OL dominait mais se procurait peu de situations devant le but à part sur quelques actions individuelles avec Fekir (15e) et Mendy (17e). Pire encore, le rythme, déjà peu élevé, tombait encore plus bas et du déchet technique s’accumulait des deux côtés.

Le poteau pour Traoré, la barre pour Fekir

Nantes n’arrivait pas à se projeter dans le camp adverse. Les deux attaquants de pointe passaient leur temps à courir dans le vide. Anthony Lopes vivait d’ailleurs une première mi-temps très tranquille puisqu’il devait rester vigilant seulement sur un coup-franc de Dubois tiré directement dans le mur (45e). Après une première mi-temps insipide, les deux formations regagnaient le vestiaire sur un score nul et vierge. Ranieri effectuait deux changements à la pause avec les entrées de Gandi et Moutoussamy. Cela faisait du bien à son équipe qui parvenait à faire monter le bloc d’un cran.

Enfin, les Canaris jouaient davantage dans le camp adverse mais les situations étaient toujours lyonnaises avec ces deux tentatives de Mariano (52e) puis de Cornet (54e). Le danger se précisait avec un tir pas assez puissant de Traoré (58e) puis surtout un poteau sur un tir du gauche en première intention du Burkinabé. Fekir récupérait le cuir, partait dans une série de dribbles dans la surface avant d’envoyer une mine sur la barre (63e). L’OL n’avait pas encore laissé passer sa chance mais elle s’amenuisait au fur et à mesure du match. Lopes devait à son tour s’employer sur cette déviation d’Iloki (80e), la seule opportunité du match des Canaris et la rencontre se terminait sur un triste 0-0.

L’homme du match : Traoré (6,5) : disponible et dynamique sur son côté droit une grande partie de la rencontre, le Burkinabé aura été un danger permanent pour la défense nantaise. Problème, il est encore très irrégulier et privilégie trop souvent l’option individuelle. Il voit Tatarusanu dévier sa frappe croisée (10e) puis envoie d’autres tentatives complètement ratées (22e, 34e) avant de retrouver le cadre (58e) puis le poteau (63e).

Nantes :

Tatarusanu (6) : sauvé deux fois par ses montants dans la même action (63e) face à des frappes de Bertrand Traoré et Fekir. Sinon, le Roumain a été solide. Il dévie du bout des doigts une frappe croisée de Traoré (10e). Sur le corner, il capte sans problème une tête de Marcelo. Heureux sur un missile au dessus de F. Mendy (27e) et deux tentatives hasardeuses de Fekir. Ses sorties ont été très autoritaires. Aucune erreur.

Dubois (4) : en difficulté sur les accélérations de Cornet. Il s’est d’abord fait crocheter avec facilité mais le centre du Lyonnais est mal repris par Traoré (21e). Bis répétita, mais le tir de Cornet est dévié (24e). Symbole de sa première mi-temps. Plus impliqué au fil du match mais ses centres manquaient de précision. Il est le Nantais à avoir touché le plus de ballons (69) mais toucher n’est pas forcément bonifier.

Pallois (5) : il a vite compris qu’il allait devoir cravacher. Mais il a trouvé la parade : laisser Mariano Diaz s’emmêler les pinceaux. A plusieurs reprises, l’ancien Bordelais a fixé l’attaquant espagnol sans pour autant se jeter, ce qu’attendait surement son adversaire. Mis à part ce brin de malice, il a sauvé quelques ballons chauds. Non sanctionné d’un penalty sur une charge douteuse sur Tousart (84e).

Diego Carlos (6) : parfois pris de vitesse par les appels en profondeurs de Cornet ou Mariano mais la maladresse des Lyonnais lui a épargné une soirée trop difficile. Le reste du temps, le Brésilien a défendu comme il pouvait et dégagé les multiples centres des Gones avec précision. Une certaine lenteur mais beaucoup d’application. Surtout en fin de match.

Djidji (5,5) : il a eu fort à faire, devant contrôler les assauts répétés de Keny Tete et Bertrand Traoré. A mettre à son crédit une très belle anticipation de sa part face à un rush du Burkinabé (8e), mais d’autres rushs de Traoré l’ont essoufflé. Néanmoins, il a vendu chèrement sa peau. Son implication physique n’est pas à critiquer. Il a tenté d’impulser plusieurs contres en fin de match, quand son équipe était coupée en deux.

Thomasson (3,5) : le milieu offensif a dévié façon talonnade un centre de Djidji, capté par Lopes (42e). Voici sa seule tentative dangereuse, témoin des difficultés de Nantes à ressortir le ballon. Le reste du temps, il n’a pas pesé. Logiquement remplacé par El Ghanassy (80e), qui d’entrée a adressé un superbe ballon à Iloki, sorti par Lopes.

A. Touré (6) : son manque de technique lui a joué des tours. Près de 20 ballons perdus et plusieurs passes approximatives. L’une d’elle en retrait vers Pallois est mal dosée (4e). Heureusement, Mariano est trop gourmand. Mais Touré s’est montré meilleur à la récupération. Plusieurs jaillissements intéressants et de ballons gratés façon Ngolo Kanté (12). Il a bien aidé sa défense centrale quand les attaquants lyonnais tentaient de semer la pagaille. Un beau sauvetage devant Ferland Mendy (74e).

Girotto (4) : quelque peu dans l’ombre de Touré, plus en vue que lui en première mi-temps. L’ancien joueur de Chapecoense a tenté de jouer directement vers l’avant mais ses attaquants préféraient temporiser. Agacé, il a distribué quelques charges limites à ses adversaires. Averti à la 32e. Une nervosité qui lui a coûté d’être remplacé à la pause par Moutoussamy (5), pas aussi étincelant que lors de son dernier match à la Beaujoire contre Marseille (0-1).

Iloki (5) : première mi-temps terne. D’avantage défenseur qu’attaquant. Une seule vraie situation offensive dangereuse. Bien décalé par A. Touré, son centre en retrait vers Sala est dégagé en catastrophe par la défense rhodanienne. Plusieurs retours salvateurs après la pause et une meilleure activité offensive. Sa frappe en pivot écrasée est tout juste sortie du pied par Lopes (80e).

Sala (3) : l’Argentin n’a pas eu la moindre situation à exploiter de tout le match. Jamais un ballon touché dans la surface en première mi-temps. Il est même le Nantais du onze de départ à avoir touché le moins de ballons tout court (25). Difficile pour lui d’exister s’il n’est pas bien servi. Mais Sala aurait dû élever son niveau technique.

K. Coulibaly (3) : à l’image de son compère en attaque Sala, il n’a pas existé offensivement, obligé de revenir aider ses partenaires dans l’entre-jeu tant son équipe n’avait pas la possession. En début de match, il a raté quasiment une passe sur deux. Remplacé à la mi-temps par Gandi (5), qui a apporté de la présence physique et a délivré quelques passes tranchantes.

OL :

Lopes (6) : il n’a fait que regarder ses partenaires durant 80 minutes devant le faible allant offensif des Nantais. Il a simplement récupéré quatre ballons aériens dans sa surface sans aucune difficulté. Au chômage technique, il reste concentré en repoussant ce ballon vicieux du pied d’Iloki (80e), la plus belle et seule occasion nantaise. Ses relances n’ont pas toujours donné satisfaction.

Tete (6) : pour sa seconde titularisation de suite, le Hollandais s’est montré assez à l’aise. Très rarement inquiété dans son couloir par ses adversaires, il s’est contenté de contrer à de rares occasions les raids nantais (27e, 61e). Il a pu se consacrer à pas mal de tâches offensives et a su apporter le surnombre mais il n’a pas réussi à être décisif. La faute à un trop grand nombre de ballons perdus. Averti (68e).

Marcelo (6,5) : quelle implication dès les premières minutes (6e, 8e). Le Brésilien semble déjà être un élément important du collectif lyonnais. Même s’il n’a pas eu beaucoup de travail à réaliser, l’ancien de Besiktas l’a toujours bien fait en étant très concentré. Avec sa présence, la défense n’a jamais eu un moment de flottement. Il peut améliorer ses relances.

Morel (6) : moins autoritaire (moins dans le duel aussi) que Marcelo mais plus adroit pour relancer le jeu (58e, 76e), le défenseur a effectué un match très propre. Il a bien cadenassé Coulibaly qui n’a eu aucun ballon exploitable face à lui. Jamais mis sous pression, il a pu donner le rythme qu’il voulait au jeu de son équipe.

Mendy (5) : l’ancien Havrais profitait de la blessure de Marçal pour obtenir sa première titularisation de la saison. Il a eu du mal à s’exprimer et à se montrer totalement rassurant. Iloki l’a parfois mis en difficulté avec sa vitesse et son physique mais il a tenu le coup et s’est même permis quelques montées tranchantes. Il a même tenté deux fois sa chance face au but sans trouver le cadre (17e, 41e).

Tousart (5,5) : un élément encore important devant la défense et pour casser le jeu adverse. Sa présence au milieu a encore fait du bien avec pas mal de récupérations de balle, costaud dans les duels, l’ancien Valenciennois s’est montré aussi utile dans son placement à l’image de ce retour dans la surface sur ce centre en retrait d’Iloki (31e). Dans le jeu, il n’a pas été maladroit non plus avec ce bon ballon distribué pour Cornet (54e). Il aurait pu obtenir un penalty (85e).

Ferri (4) : il avait une belle carte à jouer ce samedi à la Beaujoire avec l’absence de Darder mais le joueur formé à l’OL a déçu. Il n’a pas su trouver le bon rythme et a perdu beaucoup de ballons. Imprécis dans ses passes avec notamment des transversales envoyées directement en touche (6e, 13e), il a tenté d’amener le surnombre devant en offrant pas mal de mobilité mais sans réussite. Remplacé par Aouar (85e).

Traoré (6,5) : voir ci-dessus.

Fekir (6) : le capitaine lyonnais est auteur d’une belle première période avec des passes dans le bon timing comme pour Traoré (10e) ou cette frappe dangereuse (15e). Dans le bon rythme, il a tenté à pas mal de reprises de combiner avec Mariano puis il a baissé un peu le pied en seconde période où on l’a senti moins mobile et disponible. Il n’est pas loin tout de même de trouver l’ouverture sur cette action individuelle qui termine sur la barre (63e).

Cornet (3,5) : préféré à Depay au coup d’envoi, l’ancien Messin aura été décevant durant cette rencontre. Pourtant, il commence bien avec pas mal d’accélérations dans le couloir gauche qui ont fait mal (19e, 22e) mais ça n’a pas été suffisant et il a fini par réaliser quelques erreurs. Il doit notamment mieux faire sur ce ballon de Tousart (54e). Remplacé par Depay (78e) qui n’a pas fait grand-chose durant ce dernier quart d’heure.

Mariano (4) : après avoir rongé son frein le week-end passé, le Dominicain avait sans doute à cœur de retrouver le chemin du but. Ça n’a pas été le cas malgré un bon début de rencontre. Mais après une première grosse opportunité où il aurait dû mieux conclure (4e), ses coéquipiers ont eu du mal à le trouver dans de bonnes dispositions. Il a un peu participé au jeu mais a fini par disparaitre. Remplacé par Maolida (69e) qui ne s’est pas vraiment distingué. Fekir doit lui donner le ballon dans les dernières secondes.