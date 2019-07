La saison 2018-2019 de l’AS Monaco aura été un long calvaire, sur tous les plans. Notamment du côté des gardiens. L’habituel titulaire Danijel Subasic a longtemps été blessé, ou tout simplement pas en état de jouer, Benaglio a beaucoup plus joué que prévu, sans convaincre et les jeunes Badiashile et Sy ont même obtenu du temps de jeu. Bref, il était temps pour le club de la Principauté de se renouveler à ce poste et il a vite désigné sa cible principale en la personne de Benjamin Lecomte.

Il faut dire que Benjamin Lecomte voulait changer d’air et tenter sa chance dans un club plus ambitieux cet été. Avec pourquoi pas la perspective de disputer une Coupe d’Europe. La saison noire de l’AS Monaco l’en empêche mais c’est bien un club d’un standing plus élevé, et aux hautes ambitions, qu’il rallie, dans le but de revenir de manière régulière en équipe de France, où il a été appelé à plusieurs reprises par Didier Deschamps, sans jamais jouer.

Le vrai successeur de Subasic

Les deux clubs se sont entendus autour d’une proposition de 13 M€ et le transfert a été officialisé aujourd’hui. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Benjamin Lecomte (28 ans) en provenance de Montpellier. Le gardien de but s’engage pour 5 saisons », peut-on lire sur le site officiel de l’ASM.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de @Benj_Lecomte en provenance de Montpellier. Le gardien de but s’engage pour 5 saisons. https://t.co/I38o3Io4pv pic.twitter.com/coJjgOx3AJ — AS Monaco (@AS_Monaco) 15 juillet 2019

Benjamin Lecomte, âgé de 28 ans, a signé un contrat de 5 années et est donc amené à remplacer définitivement Danijel Subasic, qui était arrivé en janvier 2012 et qui était le titulaire inamovible du poste depuis. Comment la transition se fera-t-elle ? C’est désormais à l’entraîneur Leonardo Jardim d’en décider.

