Ce lundi soir, la nouvelle est devenue officielle : l’OGC Nice est passé sous pavillon britannique et sous l’égide de Jim Ratcliffe, première fortune anglaise. « Nous pouvons confirmer qu’INEOS est actionnaire à 100% de l’OGC Nice, mais nous ne parlerons pas du montant exact de la transaction », a expliqué ce mardi devant la presse Bob Ratcliffe, frère de Jim et accessoirement grand patron d’INEOS football qui détient aussi le club suisse de Lausanne.

Pour cette première devant la presse, le frère du milliardaire s’est attardé à présenter le projet que la famille a pour les Aiglons. « Notre ambition c’est d’atteindre le top 4, le PSG est un grand club avec de très grands joueurs, le PSG est très important. Nous pensons que la Ligue 1 est sous-évaluée si on le compare aux quatre autres grands championnats, elle a de très grands clubs comme l’OL, comme l’OM, ce sont des grands clubs avec une grande histoire, ce seront des concurrents. Paris sera aussi un concurrent. Le PSG a dépensé beaucoup sur les achats. Nous allons dépenser, mais nous allons surtout bâtir. Nous n’allons pas promettre la C1, pas pour cette saison ni pour la suivante. Ce sera un pari difficile, mais nous voudrions que la L1 ait 4 clubs en Champions’ League. Si nous pouvons aider le championnat à grandir, ce sera positif pour tout le monde », a-t-il expliqué avant de s’avancer un peu plus sur le volet sportif.

Vers une synergie avec Lausanne ?

Dans un premier temps, Bob Ratcliffe a fait un point sur Patrick Vieira, qui semble être la pierre angulaire du projet anglais. Il a ensuite donné quelques pistes pour le futur recrutement (Dolberg, Ounas, Nsoki, Claude-Maurice sont attendus). « Si on veut réussir dans ce projet il nous faut de jeunes joueurs, travailler sur le scouting, les données, nous ne recruterons pas de joueurs de 27, 28 ans, c’est un risque, mais si on travaille bien, ça sera bon pour le club. On a quand même besoin d’expérience dans le vestiaire et sur le terrain, mais il faut des jeunes joueurs. La semaine dernière j’ai passé trois heures avec Dante. Il est arrivé du Brésil dans le nord de la France, il parle quatre langues, c’est un joueur exemplaire. C’est important que les jeunes aient un modèle dans le vestiaire et sur le terrain. Nous ne ferons aucune annonce aujourd’hui. Nous espérons avoir des annonces à faire dans les prochains jours. Ce calendrier de fin de mercato va être difficile, mais nous comptons utiliser chacun des derniers jours », a-t-il ainsi poursuivi.

Enfin, il se pourrait aussi que des liens se créent entre Lausanne et l’OGC Nice dans les mois à venir. « Sur Lausanne, on va réfléchir à une synergie entre les deux clubs. Il faut savoir que Lausanne est une équipe importante en Suisse. On va essayer de jouer la montée avec le nouveau stade. En Suisse ils ont une excellente politique de formation, de très bons jeunes. Et aucun joueur de la sélection ne joue en championnat. Nous devons observer les meilleurs centres de formation du monde, comme celui de l’Ajax, pour atteindre le même niveau de qualité. On avait un très bon jeune de 16 ans il voulait aller au RedBull Salzbourg, on a discuté avec la famille et il y avait un très gros montant de transfert. On leur a demandé : "si on rachète l’OGC Nice, est-ce que vous réfléchirez ?" Ils ont dit oui. On veut travailler sur les infrastructures, sur les terrains. Ce sont deux clubs francophones, c’est très important », a-t-il enfin admis. Reste que Nice jouera ce mercredi contre l’Olympique de Marseille pour la grande première des Ratcliffe sur la Côte d’Azur. Tout le monde semble déjà impatient.

