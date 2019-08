L’annonce du rachat de l’OGC Nice par Jim Ratcliffe a été officialisée hier. Aujourd’hui, le club azuréen tient une conférence de presse afin de présenter le projet qui va être mis en place. Présent devant les médias, Bob Ratcliffe, frère de Jim et président d’INEOS football, a présenté le rôle que tiendra Patrick Vieira dans le futur avec les Aiglons.

« J’ai eu beaucoup de discussions avec Patrick Vieira, c’est un élément clé de notre projet. Ce qui est très important, c’est un entraîneur qui sait travailler avec les jeunes. Nous comptons investir sur les jeunes joueurs et Vieira sait y faire. J’ai passé du temps avec lui, mon frère l’a vu. On a confiance en lui, la période est difficile pour lui et pour tout le monde. Vieira est une composante de ce projet », a-t-il expliqué.

