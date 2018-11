Suite de cette 12e journée de Ligue 1 avec le déplacement de Bordeaux au Groupama Stadium de Lyon. Après deux victoires de suite en championnat, l’OL a besoin d’engranger pour revenir sur les talons du LOSC, défait hier soir sur la pelouse du Parc des Princes. En l’absence de Dubois et de Cheikh Diop, Bruno Genesio a décidé d’envoyer un 4-4-2 en losange avec Tousart devant la défense, Aouar et Ndombélé associés au milieu et Fekir derrière un duo Depay-Dembélé. Traoré faisait donc les frais de cette composition à l’inverse du Néerlandais qui a pourtant subi les foudres de son coach en privé cette semaine. Bordeaux se présentait lui dans son 4-3-3 habituel avec tout de même les vétérans Plasil et Briand dans la composition de départ.

L’OL montrait de bonnes intentions en ce début de rencontre mais peinait à enchaîner les passes. Les joueurs semblaient un peu apathiques et ne maîtrisaient pas vraiment les éléments dans cette rencontre, malgré une possession avantageuse. Sans jouer bas et grâce à un bon pressing, Bordeaux attendait pour mieux piquer en contre. Ça a bien failli fonctionner avec ce ballon perdu par Denayer. Briand en profitait pour lancer Karamoh qui battait Lopes d’un petit piqué. Les Girondins pensaient ouvrir le score mais la VAR refusait finalement le but (10e). L’OL tentait de réagir avec ses latéraux, Rafael et Mendy, entreprenants. Depay était trop court pour reprendre l’offrande du Brésilien (15e), tout comme Aouar sur la remise de l’ancien Havrais (23e). De retour de blessure, Fekir lui passait complètement à côté de sa première période.

Lyon flanche encore

À l’approche de la pause, Bordeaux affichait plus de velléités offensives sans parvenir à concrétiser. Il faut dire qu’Anthony Lopes gardait sa concentration sur cette belle frappe de Briand (37e) alors que celle d’Otavio avait pris le chemin des tribunes (31e). La pause allait faire du bien aux Lyonnais mais sur la dernière action, Fekir s’échappait côté droit et déposait un centre parfait pour la reprise d’Aouar (1-0, 45e). En réussite, les Gones revenaient au vestiaire avec un petit avantage. Face au manque d’équilibre et de cohérence de son équipe, Bruno Genesio décidait de sortir un Tanguy Ndombele en difficultés à la place de Bertrand Traoré. L’entrée du Burkinabé n’a pas spécialement fait du bien, d’autant qu’il a semblé rapidement diminué. Par à-coups, l’OL tentait de mettre le feu dans la défense mais c’était trop rare et trop timide. Finalement, c’est Bordeaux qui se créait à nouveau les meilleures situations.

Régulièrement alignée trop haute, la défense rhodanienne se faisait prendre dans son dos à de nombreuses reprises. Briand en profitait par un astucieux ballon piqué pour Sankharé dont la reprise trop enlevée terminait au-dessus (56e). C’est ensuite un long ballon de Karamoh qui mettait en danger l’arrière-garde lyonnaise. Parti à la limite du hors-jeu, Briand devançait la sortie de Lopes mais ne trouvait pas le cadre (60e). L’attaquant cédait sa place à Cornelius (61e) dont l’entrée allait être décisive. Koundé cherchait Kamano dans la profondeur mais Rafael intervenait, renvoyant directement le ballon sur l’attaquant danois, qui reprenait de volée (1-1, 73e). La fin de rencontre devenait tendue entre des altercations, des fautes, et un coup-franc de De Préville contré par le mur qui a frôlé le poteau de Lopes (86e). L’OL manque le coche de se hisser sur le podium et quitte le stade sous les sifflets de ses supporters.

L’homme du match : Aouar (7) : il est toujours aussi délicieux à voir évoluer même si, à l’image de toute l’équipe, il a joué de manière irrégulière aujourd’hui. Il s’est efforcé à faire accélérer le ballon en jouant en une touche (8e) et en trouvant le bon rythme (53e, 69e). Pas toujours en réussite, on l’a même vu raté des passes faciles à certains moments (49e). C’est tout de même lui qui débloque la situation en inscrivant un très joli but (45e), récompensant l’ensemble de son travail, notamment défensif.

OL :

Lopes (6) : il a maintenu les siens à flot durant la première période en sauvant son camp sur cette magnifique frappe de Briand (37e). C’est à peu près la seule chose qu’il a eu à faire durant les 45 premières minutes puisque la VAR l’a sauvé en refusant le but de Karamoh (10e). En seconde période, il doit s’en remettre à la maladresse de Sankharé (56e) et de Briand (60e) mais ne peut rien faire sur la reprise de Cornelius (73e).

Rafael (6) : des montées moins nombreuses que son compère à gauche mais il a joué souvent juste à l’image de ce centre pour Depay (15e). Il a fait mal à Poundjé, prenant régulièrement le dessus. Moins tranchant défensivement, il était souvent seul dans son secteur face aux attaquants bordelais. On l’a d’ailleurs remarqué sur son tacle acrobatique qui a permis à Cornelius d’armer et d’égaliser (73e).

Marcelo (4,5) : rarement mis en danger par Briand, l’ancien de Besiktas a passé une rencontre d’abord tranquille avant de souffrir. Souvent bien placé et pas gêné par la taille ni la vitesse adverse, il s’est contenté de couper des ballons (17e, 35e). Dans la relance, il a fait le boulot. Plus en difficultés en seconde période où il est pris plus d’une fois dans son dos part par Sankharé (56e) et Briand (60e), il ne monte pas non plus sur Cornelius qui a égalisé (73e).

Denayer (5) : un mauvais début de match entre un placement un peu curieux sur Sankharé (4e) et ce ballon perdu qui a offert un but à Karamoh refusé finalement par la VAR (10e). Il ne pouvait pas faire pire pour commencer mais il s’est bien remis en selle. Malgré la vitesse de Karamoh ou l’intelligence de Briand, il n’a pas eu besoin de forcer dans les duels pour prendre le dessus. Un manque de concentration sur la fin de rencontre.

Mendy (6) : un tempérament très offensif dès l’entame de rencontre avec des centres dangereux (3e, 8e, 24e). Il n’a pas été récompensé de ses efforts et forcément cette prise de risques lui a coûté quelques ballons perdus. Karamoh lui a parfois donné du fil à retordre, d’autant que ce dernier n’hésitait pas à revenir défendre. Il a parfois manqué de lucidité dans les 30 derniers mètres en seconde période alors que des situations se présentaient.

Tousart (5) : pas toujours très serein balle au pied, il a parfois donné des signes de fébrilité dans l’entrejeu, ne permettant pas aux siens de trouver le bon équilibre dans ce système en losange. L’ancien joueur de Valenciennes a semblé plus facile en seconde période, notamment grâce à un meilleur placement et un passage en 4-1-4-1. Il s’est montré plus propre techniquement. Remplacé en fin de rencontre par Terrier (83e) qui n’a pas eu le temps de s’illustrer.

Ndombele (4) : dans un tel système, c’est lui qui allait devoir tenir un rôle essentiel d’essuie-glaces. C’est rare mais il s’est manqué. Beaucoup de tentatives pour beaucoup de ballons perdus et un rendement défensif décevant. Moins efficace que d’habitude, il a fini par être remplacé à la pause par Traoré (46e - note 3,5). L’entrée du Burkinabé a permis un meilleur équilibre même s’il n’a pas forcément été dans un grand jour. Il a d’ailleurs commencé sa rencontre avec deux ballons perdus, dont un dans l’axe qui aurait pu faire mal. Averti (68e).

Aouar (7) : voir ci-dessus.

Fekir (4,5) : de retour de blessure après trois semaines d’arrêt, le champion du monde a vécu un match très compliqué. On l’a senti insuffisamment remis car à court de rythme. Il a traversé la première période comme un fantôme, simplement sauvé par une passe décisive pour Aouar (45e). Même durant le second acte, le capitaine lyonnais a eu du mal à mettre les siens sur le bon chemin où ses ballons ont rarement trouvé preneur. Remplacé par Ferri (71e) qui a eu du mal à se mettre dans le bain. Il est notamment coupable d’une erreur d’alignement, laissant Karamoh partir au but (80e). Il a semblé tendu.

Dembélé (4) : des premiers ballons compliqués à jouer dans les airs au milieu de la défense girondine, on l’a vu davantage une fois le jeu au sol mais ce fut trop rare pour qu’il se montre. Ses décrochages ont créé des appels variés et pas maladroits mais il n’a pas eu une balle de but à se mettre sous la dent. Ses coéquipiers n’ont pas réussi à exploiter sa vitesse alors qu’il y a eu quelques situations. Un match frustrant.

Depay (3) : après une semaine agitée en coulisses, le Hollandais allait être scruté à la loupe. Attendu, il a manqué son match. Un jeu pas toujours dans le bon tempo, et globalement trop discret pour faire la différence, il s’est plutôt fait remarquer par ses pertes de balle comme celle qui a abouti à une belle frappe de Briand (37e). Un autre ballon envoyé directement en touche. Ça a fini par lui valoir quelques sifflets.

Bordeaux :

Costil (5,5) : le gardien bordelais n’a pas réellement été inquiété durant la première demi-heure. Il a dû attendre la 29e minute pour effectuer son premier arrêt devant Fekir. La deuxième sollicitation a été fatale et il n’a rien pu faire devant Aouar qui l’a bien ajusté (45e). La deuxième période a été relativement calme. Il n’y a pas eu grand-chose à lui reprocher aujourd’hui.

Palencia (6) : l’Espagnol a été très en vue offensivement durant les 45 premières minutes, multipliant les assauts et les centres (4e, 6e). Il a tenté sa chance à la 20e, mais largement au-dessus. Il a aussi bien défendu, hormis à la 45e, où il a oublié Aouar qui a ouvert le score (45e). Il a continué son travail défensif en seconde mi-temps, mais surtout offensif profitant des espaces laissés par les Lyonnais.

Koundé (6,5) : le défenseur de bientôt 20 ans a été très bon en première période, muselant bien Depay. Serein défensivement, il a effectué quelques belles interventions (13e, 23e). Une erreur de marquage avant la pause a coûté un but à son équipe (45e). C’est devenu plus difficile par la suite, étant moins impérial dans ses interventions, mais contenant quand même bien les attaques lyonnaises. Il est à l’origine de l’égalisation de Cornelius, adressant un long ballon dans la défense adverse (73e).

Pablo (6,5) : le néo-international brésilien a eu du mal dans ses relances, avec deux passes loupées successivement (28e, 29e). La mauvaise communication avant la mi-temps s’est payée cash et a permis à Aouar d’ouvrir le score (45e). Il a été plus serein par la suite, couvrant bien les balles en profondeur lyonnaises. Il a su tenir sa défense en fin de match, quand c’est devenu plus dur.

Poundjé (5,5) : dans son couloir gauche, il est beaucoup monté et a centré par deux fois ( 7e, 40e). Défensivement, ça a été plus compliqué. Il s’est jeté, notamment face à Rafael (15e) et Dembélé (23e). Sur le but d’Aouar, il a laissé trop d’espace à Fekir qui a pu centrer (45e). Comme son partenaire de l’autre côté, il a poursuivi ses remontées dans le deuxième acte. Défensivement, il s’est un peu repris.

Otavio (6) : associé à Plasil dans l’entrejeu girondin, le Brésilien a dégagé de la sérénité, récupérant de bons ballons. Il a même tenté sa chance de loin, mais son tir a fini en tribunes (32e). Il a continué à distiller le jeu bordelais dans le deuxième acte, étant propre dans ses transmissions. Il n’a pas hésité à descendre un cran plus bas pour prêter main-forte à la défense.

Plasil (6) : le Tchèque a été bon en première mi-temps, bien que ça a été difficile physiquement. Il a tout de même bénéficié de sa technique pour récupérer quelques ballons et en donner. Sa déviation de la tête en début de rencontre aurait pu connaître un meilleur sort (9e), terminant derrière la barre. Ensuite, il n’a pas ménagé ses efforts pour tenter d’égaliser. Une bonne prestation pour lui.

Sankharé (4,5) : une tête à la 4e minute, puis plus rien. L’international sénégalais n’a pas vraiment brillé en première période. En deuxième, il a hérité d’une offrande de Briand, mais voulant frapper fort, il a complètement dévissé sa frappe (56e). Il a de nouveau tenté sa chance, mais il a été trop court pour placer sa tête (77e). Pas un très bon match ce soir.

Karamoh (6) : de loin le bordelais le plus en vue offensivement. Son but à la 10e minute est logiquement refusé, après intervention de la VAR. Il n’a pas abdiqué pour autant, s’essayant encore à la frappe (30e, 34e, 44e, 48e), mais aussi au centre (22e, 34e). À l’heure de jeu, il a servi à merveille Briand, qui a vu son lob passé à côté (60e). Bien lancé par Palencia, il n’a pas pu devancer Lopes pour le tromper (80e). Il n’a pourtant pas été décisif. Dommage.

Kamano (4,5) : son premier acte n’a pas été probant. Seulement une frappe écrasée (8e) et une tentative de tête (34e) ont été à mettre à son actif. Un bilan trop maigre pour la meilleure arme offensive bordelaise cette saison. Il est donc revenu sur la pelouse avec de meilleures intentions, pressant la défense lyonnaise et adressant un centre qui n’a trouvé personne (50e). Malgré ses efforts, cela n’a pas été son jour. Il a cédé sa place à Nicolas De Préville (75e). Sa tentative de très loin est complètement manquée (80e). Son coup franc puissant des 30 mètres a flirté avec le poteau de Lopes (86e).

Briand (5,5) : il a fallu attendre la 36e pour le voir à l’oeuvre offensivement, mais sa frappe enroulée est détournée par Lopes. Il n’a pas rechigné aux efforts défensifs. En deuxième période, sa belle passe pour Sankharé n’est malheureusement pas récompensée (56e). Bien servi par Karamoh, il a tenté de lober Lopes sorti sur lui, mais cela a frôlé le montant lyonnais (60e). Il est remplacé par Andreas Cornelius juste après (61e). En une demi-heure, le Danois a réussi à égaliser, bénéficiant d’une mauvaise relance de la défense de l’OL (73e). Sa première réalisation en Ligue 1.