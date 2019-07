Moussa Dembélé a soigné son entrée. Dimanche après-midi, l’attaquant français a disputé ses premières minutes de la saison face à Arsenal. Entré à la mi-temps, le buteur âgé de 23 ans n’a pas tardé à se mettre en évidence. Parfaitement servi par Memphis Depay, il claquait une tête rageuse qui finissait au fond des filets (1-1, 66e). Puis, à la 75e, Houssem Aouar le lançait idéalement dans le dos de la défense. Le natif de Pontoise s’en allait remporter son duel face à Bernd Leno (1-2). Un but qui offrait la victoire et l’Emirates Cup à l’Olympique Lyonnais. Après la rencontre, Moussa Dembélé s’est arrêté auprès de la presse. L’occasion pour lui de faire un point sur sa reprise. « C’était pas mal. L’important était d’avoir 45 minutes dans les jambes, de gagner en fitness. C’était le plus important aujourd’hui. Je n’avais pas vraiment d’appréhension. J’ai fait une bonne semaine d’entraînement. J’essaye de donner le maximum sur le terrain ».

L’ancien joueur du Celtic a été dans tous les bons coups. Il n’a pas non plus ménagé ses efforts pour faire le travail de pressing. Il faut ajouter que sa relation avec Houssem Aouar a été l’une des satisfactions de la rencontre. Le milieu de terrain a évoqué cela en zone mixte. « C’est vrai qu’on n’a pas mal évolué ensemble que ce soit chez les Espoirs ou la saison passée avec l’OL. Donc forcément c’est beaucoup plus facile pour lui comme pour moi. Il y a de bons automatismes entre nous. Donc j’espère que ça va continuer comme ça cette saison ». Les deux hommes ont montré ce dimanche qu’ils avaient tout pour être des titulaires en puissance. Malgré cela, Moussa Dembélé garde les pieds sur terre. « Titulaire indiscutable ? Je ne sais pas. Au coach de faire ses choix. Mais c’est sûr que tout le monde veut être titulaire et c’est mon cas. Je fais faire tout mon possible pour l’être cette saison. Ça passe d’abord par le travail ».

Dembélé évoque ses objectifs et son futur

Cela lui permettra d’atteindre ses nombreux objectifs. « J’en ai. Mais je le dis toujours, les objectifs sont personnels. Je ne vais pas les crier sur tous les toits . Je les garde pour moi et je fais en sorte de m’en approcher et même de les dépasser ». L’équipe de France en fait logiquement partie pour l’avant-centre qui a été pré-sélectionné par Didier Deschamps il y a quelques mois comme nous vous l’avions révélé sur notre site. « C’est normal, je suis Français, j’ai fait toutes les sélections chez les jeunes. Donc forcément, l’équipe de France est toujours dans un coin de ma tête. Ça passera d’abord par le travail en club. On verra par la suite ». Après avoir collaboré pendant une saison avec Bruno Genesio, Dembélé travaille à présent sous les ordres de Sylvinho. Un entraîneur qu’il apprécie déjà. « La collaboration avec Sylvinho se passe bien. C’est un bon coach qui travaille et qui aime la rigueur. Je pense que je vais beaucoup apprendre auprès de lui ». Cela tombe bien, le technicien brésilien veut aider le Français à progresser.

« C’est un grand joueur, un grand potentiel, on le savait déjà. Un joueur qui peut encore beaucoup progresser, et on va travailler pour qu’il évolue dans tous les aspects du jeu, pas seulement avec le ballon. Mais avant de parler d’un joueur je préfère parler d’un groupe. Celui qui a récupéré le ballon, celui qui l’a donné, celui qui a permis que le ballon arrive dans ses pieds dans les meilleures conditions. Mais quand il a le ballon, il est vraiment excellent ». Un avis que partage aussi Manchester United, très intéressé par le profil de Dembélé. Un joueur qui fait partie de la short-list des éléments suivis pour remplacer un Romelu Lukaku sur le départ. Interrogé sur la façon dont il accueillait l’intérêt des Red Devils, l’attaquant lyonnais a confié : « Normalement. Je me concentre sur l’Olympique Lyonnais et je fais en sorte d’être bien physiquement pour débuter sur de bons rails ». Puis quand il lui a été demandé s’il serait a priori là la saison qui arrive, il a répondu positivement. Ce qui est certain, c’est que Moussa Dembélé a réussi son retour en Angleterre lui qui avait porté la tunique de Fulham entre 2012 et 2016. « L’Angleterre est un pays qui m’a vu grandir. J’ai passé six ans entre l’Écosse (le Celtic entre 2016 et 2018) et ici. Forcément, je connais la culture. C’est toujours bien de revenir ici ». Moussa Dembélé aura l’occasion de retrouver un autre club anglais mercredi à Genève puisque l’OL affrontera Liverpool. Espérons pour lui que ce soit avec autant de réussite.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10