« Cette semaine, on a un match très difficile en Champions League face à une équipe qui ne te laisse pas respirer. Ensuite, il y a un derby qui sera important pour les supporters. Je n’ai rien à dire concernant le comportement de nos supporters aujourd’hui. C’est ce que j’ai dit aux joueurs qui sont parfois inquiets avant le match quand ils pensent qu’il va y avoir des sifflets. Je leur dis que c’est le droit des supporters de siffler. C’est une chose qu’on ne contrôle pas et aujourd’hui les supporters ont été encore derrière nous, même après avoir encaissé le but (...) On va attendre quelques jours, discuter avec le président. Il me l’a déjà demandé, comme il n’est pas content. On aura des discussions en tête à tête et on verra la suite », lâchait ce samedi Juninho.

Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais était absolument furieux et pour cause, l’OL venait de perdre, sur son terrain, face au FC Nantes. Au-delà du résultat (0-1), c’est le fond de jeu qui pose problème. Pour être tout à fait honnête, on se demande, nous aussi, ce qu’essaie de faire l’entraîneur auriverde, Sylvinho, avec ses joueurs. On sait que les mises en place prennent du temps, mais désormais il presse et forcément, l’ancien sélectionneur du Brésil olympique est dos au mur.

La piste Baticle

Dans les prochains jours, des décisions vont être prises à l’OL et ce n’est pas dans un climat serein qu’Houssem Aouar et consorts vont se rendre en Allemagne, à Leipzig (2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions), et ensuite dans le Forez pour le derby face à l’AS Saint-Étienne (9e journée de Ligue 1). S’il quittait ses fonctions, on se demande forcément qui va pouvoir venir le remplacer sur le banc des pensionnaires du Groupama Stadium. Certains coaches, approchés l’été dernier, restent libres.

C’est le cas de Laurent Blanc, l’ancien coach du Paris SG, qui a du mal à se remettre en selle, mais aussi de José Mourinho, qui semble, pour le coup, attendre patiemment la chute de Zinedine Zidane au Real Madrid. Mais, la promotion interne pourrait-elle être ouverte ? Il semble que cela soit devenu une spécialité lyonnaise après Rémi Garde et Bruno Genesio, ces dernières années. Selon les informations du Journal du Dimanche, il n’est pas impossible que Gérald Baticle, l’ancien attaquant, prenne, très bientôt, les rênes de l’équipe première.

Aulas accorde encore sa confiance à Sylvinho

En attendant cette semaine décisive, Jean-Michel Aulas garde confiance en ses hommes forts, Sylvinho en premier lieu. Le président lyonnais a même déclaré sur Twitter que le coach de l’OL avait encore sa confiance. « Nous allons nous employer tous ensemble, Juninho, Sylvinho et son staff, tous les joueurs à démontrer que les choix qui ont été faits l’ont été dans le seul intérêt de l’institution OL », a notamment expliqué le boss du club dans une longue tirade en direction d’un journaliste de L’Equipe. Sa position pourrait rapidement évoluer en fonction des matches face à Leipzig et dans le derby.

N’est pas en ligne aujourd’hui avec l’objectif n’est pas définitivement perdu et nous allons nous employer tous ensemble , Juni , Sylvinho et son staff , tous les joueurs à démontrer que les choix qui ont été faits l’ont été dans le seul intérêt de l’institution OL , et ses — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 29, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10