Les images parlent d’elles-mêmes. Nous sommes à la 65ème minute de jeu et Martin Terrier marque face à Leipzig (2-0). La bouillante Red Bull Arena est climatisée. Du côté du banc lyonnais, Sylvinho explose de joie avant de sauter dans les bras d’un membre du staff et de le serrer fort dans ses bras. En tribune, Juninho célèbre également le but de l’attaquant français comme si c’était lui qui venait de l’inscrire. À ses côtés, Jean-Michel Aulas savoure également ce moment. En crise et dos au mur, l’Olympique Lyonnais a remporté un précieux succès face à Leipzig en Ligue des Champions, mettant au passage un terme à une série de sept rencontres sans victoire. Plus qu’une victoire au final d’ailleurs pour les Gones qui ont enclenché le mode sortie de crise ces derniers jours. Tout a commencé samedi après le match face au FC Nantes.

Tout le monde s’est remis en question

En plus du fait que certains joueurs comme Aouar et Memphis aient discuté avec les supporters, Juninho, silencieux et en retrait dans les médias, est allé au front, où Sylvinho était bien seul. Le directeur sportif a envoyé des messages forts que ce soit aux joueurs comme au staff. Tous doivent assumer leurs responsabilités, Sylvinho n’étant pas l’unique responsable de ces échecs répétés à ses yeux. Une réunion était d’ailleurs prévue dans le week-end avec le président Aulas afin de faire un point sur la situation et prendre les décisions qui s’imposaient. En retrait, que ce soit sur la scène médiatique ou sur les réseaux sociaux, JMA a d’ailleurs choisi ce moment-là pour faire son retour en première ligne. Le patron des Gones a accordé une interview à nos confrères de L’Équipe où il a éteint l’incendie comme il sait si bien le faire.

De leur côté, les joueurs, eux aussi, se sont remis en questions. À l’initiative de Léo Dubois, ils se sont réunis pour partager un repas dans un restaurant sans le coach. Le but étant de resserrer les liens et mettre les choses à plat avant une semaine ô combien cruciale pour l’OL. Après la victoire face à Leipzig, Léo Dubois est revenu là-dessus. « C’était important de solidariser tout le groupe pour venir ici, être conquérant avec l’objectif de gagner en équipe, parce que l’objectif de gagner on l’a toujours. Mais aujourd’hui (hier), c’était important de le faire en équipe ». Puis il a ajouté : « Il y a eu une remise en question de tout le monde. Du haut (du club) jusqu’à nous. C’est normal. Quand ça ne marche pas, on essaye de se remettre tous ensemble pour atteindre les objectifs, d’être tous soudés et d’essayer d’aller chercher les victoires ensemble. C’est ce qui s’est passé ce soir (hier) ».

Les Gones ont mis des mots sur leurs maux

Lucas Tousart abonde dans son sens. « Depuis le dernier match contre Nantes, on a pris conscience des choses. On a parlé entre nous. Il fallait se dire certaines choses. On a passé des moments ensemble. On a essayé de trouver pourquoi ça ne fonctionnait pas sur ce début de saison. On n’a pas tout résolu non plus. Mais ce soir (mercredi), on a vu qu’on tirait tous dans la même direction, qu’on était tous dans le même état d’esprit. Donc c’est ça qui nous a permis de gagner le match, au-delà de l’aspect technique, tactique, tout ce que vous voulez. On a fait les choses tous ensemble sur toute la durée du match ce qui nous a permis de gagner le match tout simplement ». La parole s’est donc libérée et les Gones ont réussi à mettre des mots sur leurs maux. « On avait fait un super départ sur le début de saison. On ne pouvait pas faire mieux. Je pense qu’on s’est un peu relâché inconsciemment dans nos têtes », avoue Tousart.

Il poursuit : « À ce niveau-là, si on se relâche, les équipes en face sont de haut niveau. On perd un peu de confiance sur certains matches. On arrive à la retrouver ce soir ça fait du bien de gagner ». La fin de la crise et le déclic pour les Gones ? « C’est possible, mais il ne faut pas s’enflammer. On était dans une spirale qui était très compliquée. Il fallait la casser. Ce soir (hier), c’est chose faite. C’est bien de l’avoir fait ici. Bien sûr, on aurait aimé l’avoir fait avant. Mais le fait de la casser ici avant un match très important dimanche soir, c’est bien de l’avoir fait comme ça et de cette manière avec cet état d’esprit ». Touchés, les Lyonnais ont su réagir. Une victoire qui a redonné le sourire à tout un club.

