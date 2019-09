Battu à domicile par le Paris Saint-Germain (0-1), l’Olympique Lyonnais n’a pas fait que perdre un choc de Ligue 1. Le visage affiché par les hommes de Sylvinho et la tactique très défensive du coach brésilien ont fait tiquer sur les bords du Rhône. Ce soir, face à Brest, une réaction était donc attendue. Pour ce faire, Sylvinho a procédé à plusieurs changements (Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde entre autres étaient sur le banc). Mais encore une fois, les Gones ont déçu.

Auteurs d’une première période insipide, les partenaires de Moussa Dembélé ont dû concéder le match nul en Bretagne alors qu’ils ont mené deux fois au score. Résultat : l’OL pointe au onzième rang avec neuf points. Un constat puisqu’il faut remonter à la saison 2010/2011 et la troisième année du règne de Claude Puel pour voir des Gones signer un début de saison aussi mauvais. Après sept journées, les Rhodaniens pointaient à l’époque à la 18e place (1 victoire, 2 nuls et 4 défaites). De quoi valoir un sacré coup de pression de Jean-Michel Aulas à Puel.

Cornet défend Sylvinho

Neuf ans plus tard, JMA va-t-il en faire de même avec Sylvinho ? Car en plus du bilan comptable, Opta Jean révèle que l’OL reste sur 6 matches sans victoire, toutes compétitions confondues. Soit la pire série depuis août-septembre 2013 lorsque Rémi Garde officiait du côté de Gerland. À l’issue du match à Brest, aucun dirigeant n’a souhaité s’exprimer devant les caméras. Quant aux joueurs ? Seul Maxwel Cornet a bien voulu s’arrêter, et encore, il a fallu tenter sa chance à plusieurs reprises avec l’attaquant lyonnais. « On aimerait tous voir un grand OL. On travaille pour ça. Il faut laisser du temps pour que la mayonnaise prenne. On a un nouveau coach qui essaie. À nous de répondre présents sur le terrain », a-t-il déclaré en zone mixte, avant de poursuivre et de prendre la défense de son coach.

« C’est vrai qu’il faut peut-être un peu de temps pour s’adapter au système qu’il demande, mais on a les joueurs sur le terrain capables de faire la différence à tout moment, quel que soit le poste occupé par chaque joueur. Il ne faut pas se reposer sur le fait que le coach essaie des dispositifs. Il faut qu’on soit plus tueurs devant le but et qu’on mette plus de buts que l’adversaire. On n’a pas perdu. Il reste encore des matches. On n’a pas le temps de gamberger. Il va falloir se reposer pour renouer avec la victoire. » Autant dire qu’un résultat tout autre qu’un succès face à Nantes au Groupama Stadium samedi risque de faire un très grand bruit.

