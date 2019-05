Gare au perdant ce soir au Groupama Stadium. En clôture de la 35e journée du championnat de France, l’Olympique Lyonnais (4e, 62 points) accueillait le LOSC (2e, 68 points). Un choc sur le papier avec de nombreux enjeux. Troisième avant le week-end, le club rhodanien avait chuté d’une place juste avant ce match suite à la victoire de l’AS Saint-Etienne à Monaco (3-2). Du coup, les Gones devaient s’imposer pour déjà retrouver sa place sur le podium mais surtout revenir à trois unités de son adversaire du soir. En face, les Dogues voulaient eux aussi prendre les trois points pour conforter leur place de dauphin et prendre neuf points d’avance sur ses poursuivants. Après la victoire à Bordeaux (3-2), Bruno Genesio conservait son 4-2-3-1 mais avec Mendy et Traoré titulaires. Côté lillois, Christophe Galtier optait pour le même schéma tactique. Seul Thiago Maia remplaçait Thiago Mendes dans l’entrejeu suite au large succès contre Nîmes (5-0).

En début de rencontre, les Dogues s’installaient dans le camp lyonnais et approchaient petit à petit la surface adverse. Lancé côté droit, Pépé revenait d’ailleurs sur son pied gauche et armait une frappe que Lopes stoppait (7e). Les Gones répondaient timidement puisque la frappe de Fekir était repoussée par Fonte (8e). Et finalement, les locaux ouvraient la marque peu de temps après. Ndombele interceptait une passe d’Ikoné et trouvait Depay sur ce contre. L’attaquant néerlandais rentrait dans la surface et servait dans son dos Terrier qui voyait sa frappe, contrée par Gabriel, surprendre Maignan (11e, 1-0). Boostés, les Gones poussaient et Fekir butait sur le portier lillois (13e). De l’autre côté du terrain, Lopes restait vigilant sur une frappe écrasée de Pépé (14e). Chaque équipe se procurait alors des occasions. Et après une tentative de Traoré qui aurait pu terminer au fond (19e), les Dogues rentraient dans un temps fort.

Le LOSC très efficace en deuxième période

Après une belle combinaison, Pépé rentrait dans la surface et servait Rémy, mais ce dernier ouvrait un peu trop son pied (30e). Le meilleur buteur du LOSC tentait ensuite sa chance. Vigilant, Lopes captait encore sa tentative (32e). La première période se terminait cependant sur deux arrêts, un de Maignan devant Fekir (43e) et un de Lopes sur une tête de Rémy (45e+1). Au retour des vestiaires, les joueurs de Christophe Galtier évoluaient rapidement dans le camp lyonnais. Auteur d’un débordement, Ikoné centrait d’ailleurs vers le point de penalty et Denayer manquait totalement le ballon sur sa tentative de dégagement. Rémy en profitait alors pour fixer Lopes, l’éliminer d’une feinte de corps et égaliser (50e, 1-1) ! Après cette égalisation lilloise, les deux équipes se disputaient le ballon au milieu et à ce jeu-là, les Gones semblaient meilleurs. L’heure de jeu passée, le score ne bougeait toujours plus, jusqu’à la 69e minute et un coup-franc pour le LOSC.

Pépé se chargeait en effet d’un coup de pied arrêté sur la droite et le numéro 19 enroulait son ballon. Au deuxième poteau, Dubois se manquait et touchait même le ballon de la main mais derrière lui, Soumaré se jetait bien pour trouver le chemin des filets avec l’aide de la barre transversale (69e, 1-2). Bruno Genesio et Christophe Galtier procédaient alors à quelques changements. Et le Lyon n’était pas encore mort. Côté gauche, Depay fixait la défense et trouvait Aouar dans la surface. Ce dernier butait sur Maignan et Dembélé voyait sa frappe être repoussée par Gabriel devant le but. Le ballon traînait dangereusement et Koné envoyait le cuir sur Dubois qui égalisait d’une volée (74e, 2-2). Avec cette égalisation, les Gones étaient en confiance et poussaient de plus en plus pour arracher la victoire. Si Dembélé ne cadrait pas sa tête (83e), Fekir trouvait lui le cadre sur coup-franc mais Maignan réalisait un nouvel arrêt (86e). L’OL et le LOSC se quittaient donc dos à dos (2-2). Un nul qui permet aux Gones de reprendre leur troisième place.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Marcelo (7,5) souvent pointé du doigt pour ses performances, le défenseur brésilien a été impeccable ce soir, même si le LOSC a marqué deux buts. Auteur de belles couvertures dès le début de match (3e, 10e), le numéro 6 lyonnais a aussi été important au sol, à l’image de son superbe tacle sur Bamba (28e). Rien qu’en première période, il a gagné 10 ballons. Au final, il a réalisé quelques erreurs mais a tout de même fait le boulot dans ce choc.

OL

Lopes (6) : sélectionné pour le trophée de meilleur gardien de la saison, le portier portugais a montré qu’il avait sa place dans les cinq nommés. Sur les quatre tentatives cadrées des Dogues en première période, il s’est à chaque fois imposé devant Pépé (7e, 14e, 32e) et Rémy (45e+1). Décisif avant la pause, il n’a cependant rien pu faire sur les deux buts lillois (50e, 69e). D’ailleurs, les Dogues n’ont pas cadré d’autres tentatives en deuxième période.

Dubois (4) : préféré à Tete pour occuper le poste de latéral droit, l’ancien joueur du FC Nantes a eu du mal ce soir, surtout en première période. Face à Bamba, le numéro 14 a souffert, son adversaire prenant souvent le dessus. Il a cependant touché de nombreux ballons et a apporté une solution aux avant-postes sur les offensives lyonnaises. Des montées payantes puisqu’il a sauvé l’OL en égalisant d’une reprise de volée (74e)

Marcelo (7,5) : voir ci-dessus

Denayer (4) : le défenseur belge a été un moins en vue que son coéquipier en charnière centrale. Dans le premier acte, il a par exemple touché deux fois moins de ballons que Marcelo. Après la pause, il a tenté de montrer un meilleur visage mais il a malheureusement relancé le LOSC en réalisant une grosse erreur sur le but de Rémy (50e). Il n’a pas forcément fait preuve de sérénité dans ce match.

Mendy (5) : blessé pendant plusieurs semaines, le latéral français a retrouvé une place de titulaire après avoir joué 10 minutes contre Bordeaux. Très offensif, il a laissé des espaces à Pépé mais globalement, il a tout de même été présent défensivement. En deuxième période, il a un peu plus souffert, certainement à cause de son manque de temps de jeu dernièrement.

Ndombele (6,5) : l’international français, encore titulaire dans l’entrejeu, a été très précieux. Sur l’ouverture du score, c’est lui qui a contré la passe d’Ikoné, envoyant le ballon sur Depay (11e). Et dans l’ensemble, le joueur de 22 ans a bien fait la transition entre la défense et l’attaque, avec tout simplement 100% de passes réussies durant les 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, il a un peu levé le pied mais a toujours été là lors des offensives lyonnaises.

Aouar (7) : tout le temps disponible au milieu, l’international Espoirs français a réalisé de très belles choses. En fin de première période, il a d’ailleurs vu sa frappe être sortie par Fonte (40e). Dans ce match, il est resté disponible au milieu et est venu chercher le ballon pour organiser le jeu de son équipe. Concernant l’aspect défensif, le joueur de 20 ans a aussi récupéré des ballons, 13 au total.

Traoré (4,5) : sept semaines après sa dernière titularisation, l’international burkinabé a retrouvé une place dans le onze de départ. Mais ce soir, il n’a pas forcément marqué de points. S’il aurait pu doubler la mise sur une frappe déviée par Maia qui a terminé dans le petit filet (19e), l’ancien joueur de Chelsea a bien été pris par Koné et les Dogues. Bruno Genesio l’a d’ailleurs remplacé en premier par Cornet (70e).

Fekir (6,5) : présent en tant que numéro 10, le capitaine lyonnais a montré de belles choses. Décrochage, passes précises, plusieurs tentatives : l’international français a réalisé une belle prestation. Il a d’ailleurs tenté de marquer mais n’a pas réussi malgré quatre frappes intéressantes (8e, 13e, 43e, 86e). Le natif de Lyon a donc été important ce soir.

Terrier (5,5) : le joueur formé au LOSC n’a pas attendu bien longtemps pour s’illustrer. Bien servi par Depay dans la surface, il a trompé la vigilance de Maignan avec l’aide de Gabriel qui a dévié sa frappe (11e). Derrière, le joueur de 22 ans a un peu disparu des radars malgré quelques ballons intéressants côté gauche. Finalement, il a laissé sa place à Dembélé en deuxième période (73e). L’ancien joueur du Celtic a tenté de sauver l’OL de la tête mais n’a pas trouvé le cadre (83e).

Depay (5,5) : l’attaquant néerlandais, placé à la pointe de l’attaque, ne s’est pas beaucoup montré mais dès qu’on l’a vu, il a été décisif. Sur l’ouverture du score, c’est lui qui décale Terrier dans son dos (11e). Et en deuxième période, il a également été à l’origine de l’égalisation lyonnaise signée Dubois (74e). Sinon, l’ancien joueur de Manchester United a beaucoup joué dos au but, avec de nombreuses remises, et a multiplié les appels mais ses coéquipiers ne l’ont pas vraiment trouvé.

LOSC

Maignan (7) : nommé dans les cinq meilleurs gardiens de la saison à l’occasion des trophées UNFP, l’ancien du Paris Saint-Germain n’a rien pu faire sur l’ouverture du score lyonnaise. Impeccable sur la première frappe de Nabil Fekir (12e), il a été un peu moins académique sur la seconde (43e). S’il a réalisé un bel arrêt au départ de l’action, il a été contraint de céder sur la frappe de Léo Dubois (74e) mais a sauvé les siens sur le coup-franc de Nabil Fekir (86e).

Celik (5) : le match du Turc est neutre. S’il n’a pas été autant en vue qu’à l’habitude, il s’est offert quelques opportunités dans la surface lyonnaise. Son intervention sur le centre de Bertrand Traoré (15e) a été salvatrice, le reste de son match sérieux. Reçu sans mention.

J. Fonte (6) : capitaine du LOSC, le Portugais n’est pas étranger à l’excellente saison de l’actuelle meilleure défense de France. L’expérimenté défenseur central ne s’est jamais fait prendre par les dribbles de l’attaque rhodanienne. Idéalement placé, il a soulagé ses coéquipiers en s’imposant dans les airs à plusieurs reprises. Du bon Fonte.

Gabriel (5) : du haut de ses vingt-et-un ans, le Brésilien a mal débuté la rencontre, impliqué malgré lui sur l’ouverture du score de Martin Terrier (11e). Son jeu long a posé quelques problèmes à l’axe lyonnais, mais lui aussi n’a pas été toujours irréprochable. En difficulté face à Nabil Fekir, il lui a offert un coup-franc idéalement placé en fin de match (86e).

Koné (5,5) : latéral gauche indiscutable depuis le départ de Fodé Ballo-Touré à l’AS Monaco cet hiver, l’international malien est à l’origine de l’égalisation lilloise (48e) mais aurait pu être décisif juste avant la mi-temps sur son excellent centre à destination de Loïc Rémy (43e). Le défenseur de vingt-trois ans a livré une prestation correcte, ternie par sa relance dans les pieds de Léo Dubois sur le second but lyonnais (74e).

T. Maia (5) : privé de son milieu de terrain habituel, Christophe Galtier a fait confiance au jeune milieu de terrain brésilien, éloigné des terrains depuis trois matchs. Ce dernier a alterné bonnes récupérations et errements défensifs. Il s’est fait facilement éliminer tantôt par Memphis Depay (16e), tantôt par Nabil Fekir. Averti (43e), il a cédé sa place à Reinildo Mandava à la 89e, suffisant pour rendre le mozambien coupable d’une faute malvenue en fin de rencontre (90+2e).

Soumaré (7) : après un excellent début de match, le milieu de terrain s’est lentement endormi, peu aidé par son compère Thiago Maia. Discret jusqu’au retour des vestiaires, le natif de Noisy-le-Sec a affiché un tout autre visage ensuite. Présent à la récupération, il a été récompensé par son but (69e). Plus précis que son acolyte brésilien, il a par exemple perdu deux fois moins de ballons (9 contre 15).

Pépé (6) : buteur face au Nîmes Olympique, l’impressionnant ivoirien a fait l’objet d’un intérêt particulier des défenseurs lyonnais. Premier joueur à solliciter Anthony Lopes (6e), il a manqué de précision ensuite (14e puis 32e). Impliqué sur le second but des visiteurs, l’attaquant n’a jamais cessé de faire les efforts. Un match correct, pour un joueur qui est désormais attendu par les adversaires.

Ikoné (6,5) : le membre de la « BIP-BIP » a été fidèle à ses habitudes. S’il est à l’origine de l’ouverture du score lyonnaise sur une perte de balle malheureuse, il n’a jamais été avare d’efforts défensifs. Parfois maladroit, il a frôlé le pire en osant un tacle dangereux sur Ferland Mendy dans la surface (79e). Homme de toutes les situations chaudes ce soir, il a centré sur l’égalisation lilloise et poussé Jason Denayer à la faute. Remplacé par Rui Fonte en fin de rencontre (80e).

Bamba (5,5) : formé du côté du Forez, l’ailier des Espoirs a probablement reçu quelques messages de ses anciens coéquipiers avant le coup d’envoi de cette rencontre. S’il ralentit le jeu sur son premier ballon, le reste de sa rencontre est de bonne facture et Léo Dubois peut en témoigner. Son association avec Youssouf Koné a bien fonctionné, même s’il a souvent permuté avec Jonathan Ikoné. L’ancien Stéphanois s’est tout de même montré moins inspiré en seconde période.

Rémy (5,5) : face à son ancien club, l’attaquant a eu les occasions pour briller. Alors que sa première mi-temps a été marquée par plusieurs échecs (30e, 38e puis 43e), l’ancien de Las Palmas a profité de l’offrande de Jason Denayer pour ouvrir le score (50e). Si le cadeau est beau, son enchaînement est de haut niveau face à la sortie rapide d’Anthony Lopes. D’un point de vue plus négatif, il aurait pu offrir une passe décisive à Nabil Fekir (43e). Remplacé par un Rafael Leão introuvable (70e).