Après cette longue trêve internationale qui prive les fans de football de club pendant deux semaines, la Ligue 1 est de retour avec une 14e journée pour le moins intéressante. Un week-end de foot en France qui a démarré vendredi soir avec la victoire du Paris Saint-Germain face au LOSC (2-0). Journée de Ligue des Champions oblige, l’Olympique Lyonnais joue aussi assez tôt, samedi à 17h30. Les troupes de Rudi Garcia accueillent l’OGC Nice au Groupama Stadium.

Les Lyonnais peinent toujours à enchaîner, à l’image de cette défaite sur la pelouse de l’Olympique de Marseille avant la trêve (2-1). Quatorzièmes, les Rhodaniens ne sont en revanche qu’à cinq points du podium, profitant de cette Ligue 1 assez homogène cette saison. Une victoire face à Nice leur permettrait sans doute de retrouver la première partie de tableau, alors que les Aiglons sont dans une situation similaire, puisqu’ils sont classés juste au-dessus de leur rival du jour, à la treizième position, avec un petit point de plus.

Des absents de poids des deux côtés

Rudi Garcia devrait miser sur un 4-2-3-1 pour cette rencontre. Anthony Lopes sera logiquement dans les cages, avec, pour le protéger, une ligne de quatre composée de Koné, Denayer, Andersen et Dubois. Le double-pivot Thiago Mendes-Tousart sera aligné dans l’entrejeu, avec un trio Terrier-Reine-Adélaïde-Traoré derrière l’attaquant qui ne sera autre que Moussa Dembélé. On rappelle qu’Houssem Aouar et Memphis Depay sont indisponibles pour ce duel car blessés.

En face, Patrick Vieira est notamment privé de Youcef Atal, suspendu, et va lui miser sur un 4-3-3. Benitez devra toujours se montrer aussi décisif sur sa ligne. Nsoki, Dante, Hérelle et Burner devront cependant le protéger, alors que Cyprien, Lees-Melou et Danilo devront assurer l’animation au milieu. Devant, Ganago, Dolberg et Ounas devront faire mal à cette défense lyonnaise tout sauf sereine ces derniers temps.