En clôture de la sixième journée de Ligue 1, le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, se déplace entre Rhône et Saône, au Groupama Stadium de Lyon, pour affronter l’Olympique Lyonnais. Les deux formations ont connu une journée de Ligue des Champions en ce milieu de semaine. Les Parisiens se sont imposés trois buts à zéro contre le Real Madrid quand les Gones ont dû se contenter d’un match nul contre le Zenit Saint-Pétersbourg (1-1).

Cette confrontation est, d’habitude, relativement spectaculaire et le résultat n’est jamais vraiment connu à l’avance. Sous Bruno Genesio, les Rhodaniens ont toujours posé beaucoup de problèmes aux Parisiens. Mais cette fois, c’est avec Sylvinho et dans une piètre forme que les derniers troisièmes de Ligue 1 s’apprêtent à recevoir des Franciliens déjà leader du championnat hexagonal. Mais, dans le football, le problème, c’est qu’il y a des matches.

3-5-2 pour l’OL, des absents à Paris

Pour cette rencontre, Sylvinho, le coach de l’OL pourrait changer de système et évoluer dans un 3-5-2 pour se rassurer défensivement. Anthony Lopes gardera bien entendu les cages, mais Jason Denayer se verra accompagné d’un revenant : Marcelo et surtout de Joachim Andersen, laissé sur le banc en C1. Youssouf Koné et Léo Dubois devraient jouer les pistons tandis que Thiago Mendes évoluera en pointe basse de ce milieu. Houssem Aouar et Jeff Reine-Adélaïde devraient évoluer plus haut sur le terrain. Enfin, Moussa Dembélé et Memphis Depay formeraient le duo d’attaquants.

Du côté de Tuchel, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on déplore les blessés. Le technicien allemand devra faire sans Kehrer, Dagba, Draxler, Sarabia, Mbappé, Cavani et Icardi, tous blessés. Keylor Navas pourrait être protégé par une ligne de quatre composée de Thomas Meunier, Thiago Silva, Abdou Diallo et Juan Bernat. Au milieu, Idrissa Gueye et Marco Verratti évolueront devant Marquinhos comme contre le Real Madrid. Enfin devant, Neymar et Di Maria seront chargés d’allumer les mèches et d’offrir des ballons à Eric-Maxim Choupo-Moting.

