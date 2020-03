Ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium pour le compte de la demi-finale de la Coupe de France. Depuis quelques matches maintenant (Metz, Juventus et ASSE), Rudi Garcia aligne sa nouvelle recrue au milieu de terrain : le Brésilien Bruno Guimarães. Celui-ci est le plus souvent accompagné de Lucas Tousart, qui rejoindra à la fin de la saison le Hertha Berlin, et Houssem Aouar, le jeune Lyonnais.

Ce triumvirat fonctionne très bien puisque l’OL a remporté les trois rencontres susmentionnées et surtout n’a pas encaissé de but sur ces mêmes confrontations. « Il (ce milieu de terrain, ndlr) a été très bon sur les derniers matches, il est complémentaire. Il a été capable d’imposer sa patte sur l’adversaire et d’être solide sur le plan défensif. On a eu deux phases qui se sont ressemblées contre la Juve et l’ASSE. On a eu envie d’aller en attaque rapide puisqu’on a des joueurs pour. En deuxième période on a été moins bien, mais on a eu les meilleures occasions (contre les Verts, ndlr) », a expliqué Rudi Garcia ce mardi en conférence de presse.

« Je n’ai pas à entrer dans le cirque des réseaux sociaux »

Mais pour le technicien français, il n’y a pas que les milieux de terrain : « c’est une complémentarité et il n’y a pas que les trois au milieu. Avec Léo Dubois, on ressort mieux les ballons. C’est vrai que la relation des trois est bonne et complémentaire. Lucas abat un travail, Bruno qui gère défensivement et qui est à l’origine de certaines actions, Houssem qui se projette... Il (Bruno G, ndlr) a touché plus de 100 ballons sur le dernier match, mais à Marseille aussi j’avais des joueurs qui aimaient le ballon. C’était pareil à Rome et à Lille ».

En fin de conférence de presse, Rudi Garcia a aussi évoqué les cas de Maxence Caqueret et de Jean Lucas. Les deux joueurs avaient été écartés du groupe avant d’y revenir parce qu’ils le méritaient. Les questions sur Thiago Mendes sont aussi arrivées sur la table. « Que doit-il faire ? Être meilleur que ses concurrents, quand vous voyez le milieu de terrain et ce que je viens de vous dire sur Maxence ou Jean, il faut être meilleur. Il n’est pas plus loin que les autres. Je décide qu’en fonction du sportif, je viens de vous les expliquer, les critères sportifs. Il y a beaucoup de concurrence depuis que Bruno est arrivé. On a une institution forte, un président et un directeur sportif qui doivent gérer ça je n’ai pas à entrer dans le cirque des réseaux sociaux », a-t-il enfin lâché. Vu les performances des autres, pas sûr de revoir l’ancien Lillois rapidement.