Le 7 février dernier, après 27 mois passés à la tête du Stade Rennais, Olivier Létang a reçu un sacré coup de massue sur la tête. Alors que les Rouge-et-Noir traversent une bonne période sur le plan sportif (3e de Ligue 1, qualifiés pour les 1/2 finales de Coupe de France), celui qui était alors président du club breton a été évincé par la famille Pinault. Un véritable séisme, pas grand monde n’ayant compris le timing choisi par l’actionnaire majoritaire pour se séparer de sa tête de gondole.

Evincé il y a quelques semaines, Olivier Létang n’a pas manqué de touches pour rebondir pour autant. Récemment, nous vous annoncions qu’une porte s’était ouverte du côté de l’AS Monaco. Avec le départ potentiel du directeur général adjoint de l’ASM, Nicolas Holveck, Létang s’est vu offrir la restructuration sur le domaine sportif. Un nouveau rôle de directeur sportif pour un homme habitué à cet exercice depuis son passage au Paris Saint-Germain.

Mais selon Le Parisien, Létang a repoussé l’offre monégasque. Ce dernier souhaite prendre son temps pour dénicher le projet qui lui convient le mieux. De plus, le quotidien ajoute que le dirigeant viserait une mission au sein d’un club plus huppé, mais surtout un emploi doté des mêmes pouvoirs qu’il avait à Rennes. Pas un poste de directeur sportif donc. Après avoir déjà tenté sa chance avec Létang en 2015 et en 2016, l’ASM a encore fait choux blanc.